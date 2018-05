Repunte: “Los hundimientos son un negocio redondo para los empresarios”

El 17 de junio del 2017 el buque pesquero “Repunte” se hundió frente a las costas de Rawson, cobrándose la vida de 10 de sus12 tripulantes, dejando una enorme tristeza en sus familias y en toda la comunidad portuense.

A poco más de diez meses, “poco ha cambiado”, según explicó a 0223, Gabriela, hermana del capitán del Repunte, Gustavo Sánchez, que sin embargo pregona la lucha de los familiares de los marineros desaparecidos: “No queremos ningún hundimiento más”.

“Lamentablemente seguimos en la misma lucha que tenemos desde hace 10 meses. Nosotros tuvimos una decisión importantísima, que creo que dio un giro fundamental a esta causa y es dar visibilidad al tema de los hundimientos. En un año, entre el San Antonino y el Repunte, se murieron 16 personas y de eso nadie habla”, evaluó Gabriela.

En ese contexto, valoró “la mayor presencia de controles en las inspecciones y en las embarcaciones que salen” pero se lamentó que aún no hay cambios de magnitud: “Nada ha cambiado estructuralmente. No hay cambios en cómo se manejan las empresas. Como ejemplo, Moscuzza trae desde España un barco tangonero de 47 metros, sabiendo que la reglamentación argentina permite solo barcos de hasta 40 metros. ¿Qué tengo que pensar, que no conocían la reglamentación?”, ironizó.

“Los familiares del Repunte decimos que los hundimientos es un negocio redondo a los empresarios y funcionarios corruptos, porque el seguro les paga un barco nuevo a los empresarios. Y a las viudas la ART les paga después de los 10 meses –hoy todavía no tenemos certificado de presunción de fallecimiento- y los funcionarios corruptos siguen recibiendo la plata como si nada. Y la causa penal no avanza. Todavía estamos esperando a que la Armada haga las pericias. Los familiares le ponemos el cuerpo y la vida a esta lucha y nunca la vamos a abandonar”, concluyó Sánchez.