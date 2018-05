Escribió un cuento infantil sobre Malvinas y denuncia que se lo plagiaron

"Pipino el pingüino, el monstruo y las Islas Malvinas" nació en 2012 cuando Claudio Garbolino, excombatiente de Malvinas, escribió por primera vez un cuento infantil sobre el conflicto entre Argentina e Inglaterra orientado a chicos de entre 3 y 7 años.

Declarado De Interés por los Ministerios de Cultura y Educación en varias oportunidades, la obra vive por días un momento muy triste. Un excombatiente de Ciudad de Buenos Aires, que realiza hace varios años la misma tarea malvinizadora que Garbolino por distintas ciudades del país, habría plagiado su historia para contar por jardines de infantes y escuelas por qué las Malvinas son Argentinas.

El hecho se conoció a través de un video publicado en diferentes redes sociales en el que se ve al hombre junto a otros exsoldados en la sala de 5 de la Escuela Santa Marta de Pilar, Santa Fe. Luego del descargo de personas del entorno de Garbolino, la publicación fue borrada, pero el marplatense y sus allegados lograron bajar el video y subirlo a Youtube para compartir con los demás lo sucedido.

-¿Qué sintió cuando supo lo que pasó?

- Me enteré cuando vi el video en Facebook y me sentí muy indignado. Tengo una mezcla de pena con rabia, a Esteban Tries, el excombatiente que habla, lo conozco. En el 2013 veníamos con mi esposa desde el norte y él se contactó conmigo porque estaba con la misma tarea malvinizadora que nosotros y quería conocer a Pipino. Nos encontramos en San Telmo y le regalé un libro. Nos dimos un abrazo y después no supe más nada de él hasta que lo vi en el video.

- ¿Sobre qué trata el cuento de Pipino?

- Es la historia de un pingüino que vive en Malvinas, pero un día un monstruo lo echa. Muy triste, se encuentra con una ballena amiga que lo ayuda a asustar al monstruo gritándole "Las Islas Malvinas son argentinas". Juntos, buscan ayuda en más animales de la zona primero y de todo el mundo después, para asustar cada vez más al monstruo y de esa manera recuperar su lugar. Cuando se cuenta el relato, el grito al monstruo se hace junto con los chicos que siempre participan mucho.

-¿Cómo nace la historia?

-Escribí el cuento pensando en mi nieto que en 2012 tenía 3 años y me preguntaba sobre las Malvinas. Entonces le quise regalar un libro que se adapte a él y a otros chicos de su edad. Mi hija lo ilustró y una editorial independiente lo imprimió. Es el único que existe orientado a chicos de entre 3 y 7 años. Tuvimos que hacer muchas correcciones para que pudiera salir, pero luego fue declarado De Interés por el Ministerio de Educación y de Cultura en varios momentos. Ahora con Pipino recorremos el país llevando su palabra. Es un libro muy sanador.

-¿Y él cuenta la misma historia?

- Es el mismo relato, sólo que Tries cambia los personajes, en cambio de Pipino, la protagonista es la ballena. Lo que está haciendo sería lo más cercano a un plagio, y encima al final se ve que junto a los demás le ponen cascos militares a los chicos como arengándolos a ir a la guerra, un mensaje que no está bueno.

- ¿Se comunicó con usted para pedir disculpas?

- Sí, me llamó el sábado pidiéndome disculpas de mil colores, y me dio una explicación media flojita de papeles. Dijo que él siempre lleva a sus viajes un pingüino de peluche para contar la historia, pero que esta vez se lo olvidó y en el pueblo que estaban que no tiene más de 5 mil habitantes lo único que encontró fue una ballena, entonces improvisó como pudo. Y le pregunté si había citado a Pipino antes de arrancar el relato, me dijo no.

- ¿Va a iniciar acciones legales?

- Estoy hablando con abogados de acá de Mar del Plata, de Buenos Aires y ex combatientes de todos lados y coinciden en que algo tengo que hacer porque eso no se hace, es de mala persona.