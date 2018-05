Astor Piazzolla: sus hábitos e intimidades en una biografía reveladora

Antropóloga cultural, María Susana Azzi forma parte del Consejo Directivo de la Fundación Astor Piazzolla.

Escribió para diversas casas discográficas argentinas y del exterior, colaboró en documentales para la RAI, Sony Classical y, con Mike Dibb, en Piazzolla in Portrait. Otros libros en los que contribuyó son Tango!, From Tejano to Tango: Latin American Popular Music, The Accordion on New Shores: The Power of Sound to Transcend Geographic Confines, Las poéticas del tango-canción. Rupturas y continuidades y En torno a 1810.

El libro que fuera calificado por la prensa internacional como “el registro más importante de la vida de Piazzolla que jamás haya sido escrito”, es el resultado de una profunda investigación de su vida personal y, en especial, de sus hábitos de composición e influencias, que sumaron a su genialidad una formación musical completa. Cientos de familiares, amigos y colegas de Piazzolla suman sus observaciones, aportando a la biografía una intimidad y una calidez únicas.