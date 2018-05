Vecinos de Batán siguen sin respuesta: "Lo único que hicieron fue cortar el pasto de la delegación"

Se cumplen 8 días de la protesta que organizaron vecinos de los barrios La Serranita, El Morrito y Villa del Parque de Batán para pedirle al delegado municipal Manuel Tonto que las calles puedan volver a transitarse y la cava deje de ser un basural a cielo abierto. Sin embargo, "todavía no hay ningún tipo de novedades, lo único que hicieron fue cortar el pasto de la delegación y barrer las hojas".

Así lo afirmó Marisa Fortunato, vecina de La Serranita. "Estamos cansados, viene gente de todos lados a tirar basura a la cava, ayer un camión particular vino y vació su basura ahí", contó la mujer en referencia al martes pasado.

A pesar del compromiso de Tonto, aquel día en que los vecinos conocieron por primera vez su cara, en el lugar "no se colocó ni un cartel que alerte a quienes se acercan que allí no se puede depositar residuos ni tampoco se cerró el espacio, ni pusieron a una persona a frenar a la gente", dijo enojada la mujer. "Uno ya está con temor de decirle a la gente que no tire basura, el otro día me siguieron hasta mi casa por haberlos filmado", denunció Fortunato.

Después de la protesta en la que los vecinos alertaron no sólo la situación de la cava, sino también el pésimo estado de las calles y hasta el abandono de la propia delegación municipal, "lo único que hicieron fue limpiar su propio espacio, cortaron el pasto de la delegación y barrieron las hojas".

"Con las lluvias los chicos van a la escuela y se patinan en el barro, quienes no tienen auto no pueden transitar", afirmó la vecina y concluyó: "Los vecinos de Batán no estamos siendo escuchados ni atendidos".

El plazo prometido por Tonto para comenzar los arreglos era de 10 días, quedan 2. "Nosotros le dimos un poco más; pero si en 15 días no hay ningún tipo de cambio vamos a convocar a todo Batán y vamos a cortar parcialmente la ruta".