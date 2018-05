Vecinos de Batán: "Se burlan de nosotros, lo único que hizo la Municipalidad fue empujar la basura más adentro de la cava"

Se habían cumplido ya los 10 días que el delegado Manuel Tonto les dio como plazo a los vecinos de Batán para empezar a dar respuestas a los reclamos que visibilizaron a principio de mes en una protesta frente a la delegación municipal, y cuando este viernes por la mañana se vieron maquinarias trabajando en las calles, los batanenses se ilusionaron. Parecían buenas noticias. Sin embargo, todo se desvaneció horas mas tarde al ver que lo único que habían hecho era "empujar la basura más adentro de la cava" y remover la tierra de la calle.

"Se burlan de nosotros, lo único que hizo la Municipalidad fue empujar la basura más adentro de la cava", sostuvo Juan Anido en diálogo con Radio10 Mar del Plata. "Nos levantamos con la noticia que las máquinas estaban ingresando a recuperar las calles, pero en el trascurso del día nos dimos cuenta que lo único que estaban haciendo, como otras veces, era empujar la basura hacia esta magnífica cava que existe en Batán", contó el vecino.

La cava queda aproximadamente a 1 km de la Ruta 88, mide alrededor de 1 km de largo y 500 metros de ancho por 20 metros de profundidad. Allí se realizó mucho tiempo extracción de tierra para hornos de ladrillo, y hoy es utilizada por gran parte de la comunidad como depósito de residuos de poda, desechos químicos, material patógeno, restos de alimentos, entre otros.

Esa situación, sinónimo de contaminación, fue lo que un grupo de vecinos de La Serranita, El Morrito y Villa del Parque le pidieron al delegado municipal que controlara. "Le habíamos pedido que colocaran cartelería que prohiba tirar basura ahí, pero lo único que pusieron fueron cuatro cartelitos de un metro de alto. A eso lo sacan.", afirmó el hombre.

"¿De qué sirve eso si no hay una decisión real de cambio?", se preguntó el vecino que junto a otros batanenses se encuentra muy preocupado por la realidad de la localidad que "muchos consideran barrio, pero no lo es". "Lo que pasa es que Batán creció mucho los últimos años y no da abasto", sentenció.

Otro de los reclamos, además del reacondicionamiento de la cava, es el estado de las calles que "con una pequeña lluvia ya se vuelven intransitables" y estropean los autos a diario. "Pedimos granza, pero pasaron con las máquinas y sólo removieron la tierra", denunció Anido. Y como si fuera poco, explican que las tareas sólo fueron realizadas en una parte de Batán, "llegaron hasta El Morrito, que es el primer barrio ingresando desde la ruta; a Villa del Parque y La Serranita no llegaron nunca".

Después de las precipitaciones del viernes a la noche, este sábado las calles "son un chocolate". "Lo que hicieron fue peor", reclaman y concluyen: "Con esto sólo quieren taparnos la boca porque en realidad no es absolutamente nada".