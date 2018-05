Parto respetado: "Hay que saber escuchar y no universalizar una manera de actuar"

Del 14 al 20 de mayo se celebró en Argentina y otros países la Semana Mundial del Parto Respetado.

Por ello, en una entrevista exclusiva con 0223, Elba Malmierca (Mat. Provincial 20.154), presidenta del Distrito II del Colegio de Obstétricas de la provincia de Buenos Aires, habló sobre "ese derecho que las mujeres consiguieron después de muchas luchas sociales".

-¿Qué es el parto respetado?

-La idea es que el parto sea un momento en que la mujer se sienta cómoda, que se le pregunte cómo está y qué es lo que prefiere. Lo más importante es saber escuchar, porque lo que una persona puede necesitar no es lo mismo que la otra. Hay mujeres que prefieren partos más naturales y otras que deciden medicarse para no tener dolor. Cada una tiene una necesidad diferente, hay que saber escuchar y no universalizar una manera de actuar.

-¿Cuál es el rol de la obstétrica?

-No sólo atiende durante el parto, también contiene a la madre antes y después.Tenemos una formación de grado, somos universitarias e independientes, podemos asistir en los partos y hacer atención primaria también.

-¿Hay diferencias entre el trabajo en una clínica privada de un hospital?

-En los hospitales, las obstétricas son las que atienden los partos, en las clínicas privadas donde intervienen las obras sociales, son los médicos los que llevan adelante el parto y nosotras las que hacemos el seguimiento.

-¿Qué sería eso?

-Llevamos a cabo las indicaciones del médico, si hay que romper bolsa, poner suero, contener emocionalmente a la mujer o a la pareja. Nos tenemos que poner a la par de la mujer y saber qué es lo que necesita.

-¿Cuál es la diferencia entre partera y obstétrica?

-Antes se utilizaba el término de partera a quien ayudaba a una mujer solamente a parir. Ahora nosotras estamos colegiadas y tenemos la licencia de por ley de vademecum poder recetar algunos medicamentos, hacer el seguimiento de toda la vida sexual de una mujer, hacer papanicolaus, colocar anticonceptivos. Nuestra tarea es mucho más amplia que sólo asistir en el momento el parto. De hecho, estamos matriculadas, pertenecemos a un Colegio provincial que regula nuestra actividad.

-Muchas mujeres denuncian una suerte de invasión de las osbtétricas cuando la salida del bebé se complica y es necesario ayudarlo haciendo algún tipo de presión. ¿Está eso permitido?

-Esa técnica está totalmente contraindicada. Es un riesgo hacer presión sobre el útero. Una cosa es apoyarse y otra subirse arriba de la mujer. Eso es una irresponsabilidad, puede provocar una ruptura uterina.

-¿Se tiene en cuenta en el concepto de parto respetado aquellos que se hacen en domicilios privados?

-Eso es algo que el Ministerio todavía no reguló, no hay indicativas todavía. Si bien es importante dialogar con las mujeres y no imponerles nada, siempre es preferible trabajar dentro de las clínicas u hospitales por si hay complicaciones. Las estadísticas siempre son buenas, pero yo digo que cuando le suceden a uno es el 100% y es preferible que no ocurran. Nuestra tarea es darle seguridad tanto a la madre como al bebé.