El STM, duro contra Arroyo: “Mar del Plata le queda grande”

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Antonio Gilardi, cuestionó duramente al intendente Carlos Arroyo en relación al veto que eliminó beneficios que poseían los empleados desde hace más de 30 años. Consideró que al jefe comunal “Mar del Plata le queda grande” y que "está sometido a Hernán Mourelle".

“Hace más de 50 años se implementó un sistema que se fue incrementando con el tiempo: hoy el Sindicato tiene mas de 300 comercios adheridos y más de 5000 afiliados que sacaban una orden y retiraban luego los productos que querían comprar, ya seas alimentos, medicamentos o artículos para el hogar. Y se les retenía a través de la Municipalidad, la cuota que debían pagar mensualmente. Además de un fondo de préstamo que cada afiliado aporta mensualmente y que posibilitaba darles un préstamo, que sin ser grandes sumas, los sacaba de un apuro”, explicó el dirigente.

En esa línea, agregó que sobre este beneficio, “no se cobraba ningún tipo de interés y se devolvía en 10 meses. Hoy por la decisión desacertada del Intendente, derogó la ordenanza y habrá que recurrir nuevamente al Concejo Deliberante para hacer una nueva. Esto no generaba ningún insumo para la Municipalidad y ahora perjudica a 5000 afiliados y a los comerciantes”, evaluó.

“Yo tengo 40 años en la Municipalidad y nunca vi a una administración tan desastrosa desde ningún punto de vista. No hay conducción política: al intendente lamentablemente, Mar del Plata le queda grande y no tiene la suficiente capacidad para gobernar esta ciudad. Entre la administración central y los entes hay una gran desconexión. Cuando en junio llegue la TSU con retroactivo al enero, mucha gente no va poder pagar, no habrá recaudación y se va a generar un estallido social”, concluyó.