Belmonte volvió a disparar contra Pulti: "Fue un traidor y un ladrón con todas las letras"

En el marco del juicio por las licencias truchas que se emitían desde el Distrito Descentralizado El Gaucho, este lunes, Juan Carlos Belmonte, presunto líder de la asociación ilícita que se dedicaba a la venta de registros de conducir ilegítimos, disparó contra el ex intendente Gustavo Pulti.

"Fue un traidor, yo trabajé para el partido, él no, fue un traidor y un ladrón con todas las letras", declaró Belmonte ante 0223, luego de la lectura de los alegatos que se realizó en el edificio de Tribunales ubicado en Almirante Brown entre Tucumán y Buenos Aires, este lunes al mediodía.

A fines de mayo, durante una jornada del juicio, el exjefe del área de Licencias, había acusado al exintendente Gustavo Pulti, al exdirector de Tránsito Guillermo Iglesias y al exsecretario de Gobierno Adrián Alveolite, como los supuestos jefes de la organización; y este lunes reiteró sus declaraciones: "Yo me operé y Pulti me pagó 60 mil pesos mi operación con el objetivo de que no hablara".

En ese sentido, Belmonte se justificó: "Guardé silencio porque antes no tenía el abogado que tengo ahora". "Ahora tengo un señor abogado", dijo y denunció que el anterior estudio de abogados le aseguraba una serie de garantías, como el arresto domiciliario y un trabajo, a cambio de que no hablara.

Según el acusado, las licencias truchas "era el negocio de Acción Marplatense" y contaba con el aval del actual intendente. Por eso, dijo: "Ahora lo que falta es que Arroyo salga a decir por qué encubrió a la empresa. Él sabía".

Sin embargo, el acusado se mostró esperanzado con respecto a la resolución el juicio. "Confío en la justicia", afirmó.