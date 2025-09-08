Le secuestraron el Mercedes que manejaba porque tenía un carnet trucho

Una mujer de 30 conducía un Mercedes Benz A150 con una licencia de conducir apócrifa.

Una mujer de 30 años a la que interceptaron durante un control de rutina en el centro fue notificada de la formación de una causa penal al comprobar que tenía una licencia de conducir apócrifa. Las autoridades judiciales ordenaron el secuestro del rodado.

Fueron efectivos de Prefectura Naval Argentina y de la Patrulla Municipal quienes interceptaron el rodado Mercedes Benz A150 en inmediaciones de las calles Bolívar y Catamarca durante un operativo de control.

Al confirmar que el carnet era apócrifo, dieron aviso a las autoridades judiciales y el fiscal de Flagrancia Eduardo Layús dispuso que se labren actuaciones por el delito de uso de documento público falso.

Si bien no se tomaron medidas restrictivas de la libertad tras notificarla de la formación de causa penal, el funcionario dispuso el secuestro del rodado y la documentación.