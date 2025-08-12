Andaba en un auto robado hace dos años y mostró una cédula verde trucha

Un operativo de prevención y seguridad contra el delito automotor que incluyó la interceptación estática y dinámica de autos terminó con el secuestro de un auto que tenía pedido de secuestro activo y la aprehensión de su conductor que exhibió una cédula verde apócrifa.

Fue en la esquina de Alberti y Fermín Errea dónde el personal del Gabinete Tecnico Operativo perteneciente a la comisaria duodécima interceptaron el auto Chevrolet Spin que registraba un pedido de secuestro activo desde septiembre de 2023 en el Departamento Judicial de La Matanza.

Las autoridades judiciales en turno ordenaron el secuestro de la cédula verde apócrifa, del rodado y la aprehensión del sujeto.

En el marco de una causa por encubrimiento a cargo del fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.