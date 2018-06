Por el hundimiento del Rigel, familiares del Repunte le escribieron una carta a Vidal

Familiares del Repunte le escribieron una carta a la gobernadora María Eugenia Vidal, reclamando por la “falta de respuestas” de su equipo en la conformación de un Comité de Crisis, diseñado junto a profesionales. Afirman que la iniciativa fue presentada al Consorcio Portuario, pero poco después "se frenó en el Ministerio de Salud".

“Los familiares de las 10 víctimas del barco hundido Repunte tuvimos una reunión con usted en la ciudad de Mar del Plata el día 5 de enero de 2018. En la misma planteamos varios puntos a tratar sobre diferentes problemáticas que están sin resolver. Entre los diferentes puntos estaba la creación de un Comité de crisis: es fundamental contar en la ciudad de Mar del Plata, con un equipo capacitado para trabajar de manera interdisciplinar en asistencia a las víctimas en casos de emergencias, desastres o catástrofes”, comienza la nota presentada a la Gobernadora.

En ese punto, los familiares señalaron que “este equipo interdisciplinario capacitado y compuestos por diferentes profesionales, para actuar desde el primer momento de la emergencia. Nosotros a partir de nuestra terrible experiencia y buscando que ninguna familia pase por lo mismo, desde septiembre de 2017 nos pusimos a trabajar con el equipo de Psicología de la Emergencia de la Universidad Nacional de Mar del Plata pensando en un dispositivo que pueda subsanar la carencia del estado en el acompañamiento a las familias de las víctimas”.

“En esta reunión usted nos dijo que le presentáramos el proyecto armado a Martín Merlini, presidente del Consorcio Portuario de Mar del Plata. Cosa que hicimos junto al licenciado Cepeda, el 6 de febrero de 2018. En una reunión siguiente Merlini nos mostró el lugar donde funcionará el Centro de Emergencias y Desastres. Hasta ahí conseguimos que el proyecto avanzara, luego cada vez que preguntábamos por el mismo estaba en un ministerio diferente y siempre faltaba que algún funcionario de su equipo lo revisara”, cuestionaron.

“Gobernadora Vidal y muy a nuestro pesar, como lo dijimos tantas veces durante este año, si no hay respuestas reales desde el Estado el Repunte no va a ser el último y no lo fue. El 9 de junio se hundió el Rigel y ahí sentimos no solo el dolor de estar a una semana del año de hundimiento del Repunte, sino el doble dolor de no haber sido escuchados. Ahí estaban otra vez las familias de las víctimas sin tener la atención que necesitaban”, expresaron.

Y agregaron: “El equipo del licenciado Cepeda se presentó cuando lo llamamos, y está trabajando de manera voluntaria acompañando a las familias de Rigel. Pero esto no es aceptable!!!! Usted y su equipo tiene que resolver esta situación porque nuevamente quedaron familias a la buena voluntad. Nosotros no solo le presentamos el proyecto para que resuelva el problema, sino también las personas altamente calificadas para intervenir en dicho problema. Pero a partir del sábado próximo estas familias no van a ser asistidas por dicho equipo. Gobernadora Vidal el problema se agravó y nosotros hicimos mucho más de lo que nos correspondía ahora es usted y su equipo los que tienen que dar las respuestas”, concluyó el comunicado.