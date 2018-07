Para el abogado de Belmonte, su detención “fue un poco mediática”

El abogado de Juan Carlos Belmonte, Sergio Sosa Ortega, acusó al Ministerio Público Fiscal de cometer “irregularidades gravísimas” durante el juicio por las licencias truchas, que finalizó este jueves con la condena a 14 años de prisión para el exjefe del Departamento de Licencias de Conducir.

“Mi lectura (sobre el fallo) me parece algo prematura porque no he visto los fundamentos pero advierto tres situaciones que me llaman poderosamente la atención. La primera es la separación de detenciones entre dos imputados y el resto, cuando todos tienen la misma calificación, más allá del rol que tenga uno y otro. Y no hay peligrosidad procesal para ordenar una inmediata detención. Veré los fundamentos. Mi primera impresión es que es un poco mediático. Lo cual sería lamentable si lo corroboro con la sentencia. Porqué fue detenido en el momento Juan Carlos Belmonte y su hijo, no”, cuestionó el letrado, en diálogo con 0223.

En esa línea argumental prosiguió: “En segundo lugar, advierto que Belmonte tiene 18 hechos absueltos, le den una reducción de pena a pedido del fiscal, de un año. Me llama poderosamente la atención, son cosas que advierto de la lectura, no de los fundamentos de la sentencia”, aclaró nuevamente.

“El tercer elemento, de las irregularidades que son serias, son delitos de acción pública cometidos en la audiencia y confesados en la audiencia por testigos de la Fiscalía, producidos en el ámbito del Ministerio Público Fiscal. El Tribunal los manifiesta como extemporáneos. Los delitos de acción pública están prescriptos o son plenamente punibles. Y esa es la cuestión que llama la atención. Con esos tres elementos, recurriremos a Casación y seguiremos las instancias recursivas que corresponden”, señaló.

Por otra parte, consideró que si bien “era optimista” antes del fallo “estábamos preparados en un 50 y un 50”.

“Hubo irregularidades gravísimas del Ministerio Público Fiscal, que están grabadas. En la instancia de apelación en La Plata, las deberá resolver conforme a derecho. Insistiremos en el planteo, sin prejuicio de los hechos bajo juzgamiento. El Estado no puede cometer hechos delitos iguales o peores para poder investigarlos”, concluyó Sosa Ortega.