Tapia: "Sampaoli es el entrenador de la Selección, tiene contrato"

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, evitó pronunciarse sobre la continuidad de Jorge Sampaoli y se limitó a decir que "es el entrenador de la Selección argentina".

Antes de ingresar a un restorán de Puerto Madero donde se reunirá con directivos del Ascenso, "Chiqui" tiró la pelota afuera cuando se lo consultó si eran horas decisivas por la continuidad del DT: "Es el técnico de la Selección argentina, tiene contrato".

Más allá de sus dichos, los primeros públicamente después de la eliminación de Rusia 2018, la AFA está buscando la manera de finiquitar el vínculo con Sampaoli, quien pretende continuar en el cargo.

Antes de entrar a la mesa de ascenso en Puerto Madero, Chiqui Tapia se paró a saludar a un "compañero". pic.twitter.com/583aaPV8Xg — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2018

El "no" de Sampaoli a la Sub-20

En la mañana del miércoles, Jorge Sampaoli, se reunió con el presidente de AFA, Claudio Tapia, y le hizo saber que si no colaboran para que tenga un equipo competitivo, él no concurrirá a dirigir el torneo de L´Alcudia. El DT tuvo una charla con Tapia en la que le dejó en claro que, si desde Viamonte no hacían una gestión para que estén los futbolistas que él pretende, su intención es que Lionel Scaloni viaje a España para disputar el torneo que se celebrará en Valencia a fin de mes.

Como el certamen Sub 20 no es oficial, algunas instituciones argentinas y otras del exterior como el Inter, donde juega Facundo Colidio, hicieron saber que pretenden no dar a los posibles citados.

Lo curioso es que la AFA había informado el lunes, a través de su sitio web, que el propio Sampaoli iba ir a L´Alcudia.