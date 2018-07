Piden al municipio que dé marcha atrás con el cobro retroactivo de la TSU: consideran que es inconstitucional

Ante la gran cantidad de reclamos de ciudadanos marplatenses por las últimas boletas de la Tasa por Servicios Urbanos (TSU), la ONG Consumidores Argentinos solicitó al municipio que "no se cobre la tasa de forma retroactiva a enero de este año" porque "está atada a un servicio, no es un impuesto". Si no hay respuesta favorable, prometen ir a la justicia a dirimir la problemática.

En diálogo con 0223, el titular de Consumidores Argentinos, Sergio Procelli, hizo hincapié en que "el presupuesto municipal se debería haber aprobado en diciembre del año pasado, pero se aprobó en junio de este año".

"Lo que decimos como consumidores es que una vez que fue fijado el presupuesto, puede variar el costo de la tasa hacia el futuro pero nunca hacia atrás", remarcó Procelli.

En este sentido, el presidente de la ONG dijo que "la tasa está atada a un servicio, no es un impuesto" y por lo tanto solicitaron a al municipio que "no se cobre la TSU de forma retroactiva a enero de este año".

"Todos los que pagaron la tasa a principio de año lo hicieron a cuenta y eso no corresponde. Ya hay un servicio prestado que fue pagado, por lo tanto no pueden cobrar por algo que ya fue dado y abonado", informó.

"No tenemos conocimiento de antecedentes de este tipo a nivel general en otros municipios", aseguró Procelli y adelantó: "Si no tenemos una respuesta favorable de parte del municipio vamos a ir la justicia para que determine qué es lo que hay que hacer".