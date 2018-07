El municipio desconoce al gremio de recicladores y afirmó que van a poder ingresar al predio “los que trabajen de verdad”

Este lunes se realizó una nueva jornada de la Comisión de Legislación del Concejo Deliberante, donde se volvió a tratar el convenio con la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) y el Municipio.

En ese punto, el secretario de Gobierno Alejandro Vicente aseguró que el Ceamse se encargará de tres ejes: social, cultural y la mejora del predio.

En la cuestión social, el funcionario volvió a negar que el Ceamse restringa el ingreso de recicladores al predio: “Se va dar contención para que tengan la posibilidad de trabajar con mayor dignidad y seguridad de la que tienen actualmente. El Ceamse, junto a la Pastoral Social y Desarrollo Social están haciendo un relevamiento de la gente que trabaja allí”, puntualizó.

En ese contexto aclaró que los recuperadores y recicladores que hace tiempo están trabajando allí, "van a seguir haciéndolo" y remarcó que no le darán participación al gremio de Sadec -que hace una semana alertó que habría un `quilombo social´-. "Ese gremio no tiene personería gremial, no tiene representación genuina. Y los recicladores tampoco les interesa tenerla. Sólo quieren trabajar”, consideró Vicente.

Habrá una campaña de concientización del reciclado en las escuelas

Por otra parte el secretario de Gobierno remarcó que desde lo social, “se trabajará para la integración y la construcción de una planta de gestión social que involucre a todos los trabajadores y permita trabajar en condiciones dignas. Y en lo cultural, en el de concientizar desde los más chicos en los colegios para que puedan conocer la importancia de la separación en origen. Esto comenzará a hacerse en las próximas semanas”, adelantó el funcionario.

Por otra parte Vicente explicó que el expediente estudiado estas semanas en el Concejo “contempla un convenio-marco y dos convenios específicos. El convenio 1 implica la construcción de una ampliación de la planta de tratamientos líquidos y el convenio 2, la operatoria del relleno sanitario. El convenio 3 está en marcha y es la construcción de los módulos B y C del relleno sanitario. Esta concatenado con un convenio con el Ministerio de Infraestructura de la Provincia, que será la que financie la obra de ampliación de los módulos”, concluyó.