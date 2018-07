Caso Melmann: hicieron reserva para apelar la absolución de Ricardo Panadero

Menos de veinticuatro horas después de que por unanimidad el Tribual Oral en lo Criminal 4 absolviera por al ex policía Ricardo Panadero por el secuestro, violación y asesinato de Natalia Melmann, la fiscal Ana María Caro y los abogados de la familia de la adolescente hicieron reserva para recurrir el fallo al Tribunal de Casación Penal. A partir de la sentencia que se conoció el martes por la tarde hay un plazo de veinte días corridos para presentar los fundamentos.

Más allá de la reserva que hizo la fiscal Caro aún no está definido si la Fiscalía General acompañará la apelación. Uno de los abogados de la familia Melmann dio por sentado que no habrá un acompañamiento y que la causa será apelada únicamente por el particular damnificado.

En diálogo con 0223 el abogado Federico Paruolo se mostró sorprendido de que el Tribunal no haya valorado la prueba incorporada en forma global. “No se hizo un análisis global de la prueba porque si bien con un indicio no alcanza, tuvimos testigos que fueron descartados por detalles”, señaló.

“Una cosa es que no le crean a un testigo y otra es que no le crean por una diferencia de una cuadra: el testigo tenía 16 años al momento de los hechos, está relatando lo que vio un día a las seis de la mañana 17 años después de los hechos”, agregó.

Para Paruolo se debe tener más cuidado con la prueba en casos donde intervienen las fuerzas policiales. “Si la policía está implicada es obvio que se va a complicar lograr que las personas hablen, mucho más después de tanto tiempo. No podemos traer diez testigos”, concluyó.

Antes de retirarse de Tribunales el abogado señaló que un fallo absolutorio debía salir de manera unánime, pero consideró que el juez Jorge Peralta tomó la posta y que los otros jueces lo acompañaron. “No noté cómodos en ningún momento de la lectura de la sentencia a (Juan Manuel) Sueyro y (Fabián) Riquert”, aseguró.