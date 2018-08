Así estudian los chicos de la Secundaria 75: filtraciones, techos con riesgo de derrumbe y “cráteres” en los pisos

Unos 500 chicos que asisten diariamente a la Escuela Secundaria 75 y a la Primaria 5, de 3 de Febrero 4212 conviven a diario con un panorama desalentador: bancos y sillas en mal estado, baños destruidos, pisos agrietados son moneda común. Sin embargo los días de lluvia le agregan otro condimento a esta triste situación: la inseguridad edilicia.

“Nuestro reclamo es principalmente sobre los techos. Pero mi miedo es que cuando llueve, se electrifiquen las paredes. Los días de lluvia hay goteras por todos lados y los chicos están sentados aprendiendo pero al lado tienen un balde de agua que junta la gotera. Así que seguimos esperando a la arquitecta del Concejo Escolar para que evalúe el riesgo edilicio, para armar el plan de contingencia pedagógica o de suspender las clases en caso de lluvia”, afirmó Sandra Ojeda, directora de la EES 75, en diálogo con 0223.

Para la docente, “es indignante dar clases en estas condiciones y vergüenza que un profesor tenga que dar clases en un lugar inseguro. Sobre todo la incertidumbre que si hay un día de lluvia, no sabes con que te vas a topar. Acá vienen chicos del barrio Libertad, 2 de abril, San Eduardo del Mar y vienen re mojados de afuera y yo les estoy dando otro lugar mojado, para que permanezcan toda la mañana así”, remarcó Ojeda.

Una recorrida por la escuela hace entender que la situación edilicia es de gran fragilidad: la mitad del patio está clausurado ante el riesgo que un sector del techo se caiga sobre los alumnos.

En relación al mobiliario, los docentes recibieron 30 sillas y 15 bancos “pero no alcanzan, porque lo que tenemos está en muy mal estado”, evaluó.

“En el Concejo Escolar me atienden. Investigaron que hay un expediente armado por los techos, que está en La Plata. Lo que hay que saber en qué estado está el expediente. Porque es una obra importante que va a llevar su tiempo. Mientras tanto, necesitamos que venga un arquitecto y me diga cuál es el riesgo edilicio. Yo como directivo no lo sé. El reclamo por los techos no es nuevo, vienen por lo menos del 2012”, concluyó la directiva.