Estudiantes desafían a Di Mario y ratifican la continuidad de la toma del Consejo Escolar

La toma pacífica del Consejo Escolar que comenzó el jueves pasado se levantará sólo si el director de Consejo Escolares de la provincia, Marcelo Di Mario, recibe a los estudiantes que participan de la protesta. Así lo ratificaron este lunes, tras pasar el fin de semana en la sede del organismo y ante la decisión del funcionario de acceder a una reunión sólo si se desalojan las instalaciones, tal como anticipó el viernes y reiteró este lunes. “De acá no se va nadie; que Di Mario se tome un avión y venga a hacerse cargo de la acefalía del Consejo”, lo desafían desde Colón y Juncal.

“Cuando la semana pasada nos movilizamos para pedir respuestas sólo nos respondieron que Di Mario iba a viajar a la ciudad este miércoles y acá lo estamos esperando. Queremos saber qué planes tiene para resolver las distintas problemáticas del sistema educativo y plantearle que eso debe ser lo antes posible”, explicó a 0223 Laura Gómez, integrante de la Agrupación terciarios Carlos Fuentealba - Las Rojas.

A su entender, los pedidos de Di Mario son “excusas” e, inclusive, “una provocación” para evitar enfrentarse a los reclamos. En ese sentido, descartó levantar la medida por temor que el funcionario “no cumpla”. “No pretendemos movernos de acá”, recalcó.

En ese sentido, respecto de las acusaciones de Di Mario por la paralización del Consejo, Gómez advirtió que si el organismo provincial no funciona con normalidad “es por culpa de las autoridades” que “no se dignan” a atender los reclamos de los estudiantes. “Todos sabemos que se podría tomar un avión y estar en Mar del Plata en apenas media hora; si no lo hace es porque no tiene voluntad”, deslizó.

Al mismo tiempo, pidió a aquellos docentes que deben realizar trámites en el lugar que “entiendan y acompañen” la medida de fuerza. “Estamos defendiendo la educación pública porque no está bien que se mueran docentes por una pérdida de gas, que se dicten clases con techos que se caen o en aulas con paredes electrificadas cada vez que llueve”, definió.

A cuatro días del inicio de la ocupación del edificio de Colón y Juncal, la medida continúa sumando adhesiones y ya participan agrupaciones universitarias, estudiantes de los institutos de formación docente 19 y 84, IPA, Malharro, Illia y de las facultades de Humanidades y Psicología, entre otras.