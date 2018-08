Comerciantes de Juan B. Justo piden seguridad: "Hay un robo por día y a mano armada"

Crece la preocupación entre los comerciantes de Juan B. Justo por una ola de robos que se produjo los últimos días en los locales de la zona, y por eso este viernes al mediodía realizaron una protesta donde visibilizaron la problemática y reclamaron seguridad.

En tres días se produjeron tres hechos de inseguridad. "Hay un robo por día y a mano armada", explicó a 0223 Walter, de "Backside", un local de venta de artículos de surf que sufrió 17 robos en 20 años.

"Ya no se puede trabajar tranquilo", señaló el comerciante e indicó que si bien "hoy por hoy no hubo ningún herido, en cualquier momento pasa algo que va a ser grave y eso no va a tener solución".

Según contó el hombre la situación se acrecentó en los últimos hechos cuando no sólo se producen robos sino que además golpean a los empleados.

En ese contexto, los comerciantes se concentraron este viernes en la esquina de Juan B. Justo y Olavarría para reclamar por seguridad y pedir mayor presencia policial.

"Necesitamos presencia policial, urgente", señaló por su parte Rosana del local de ropa They & They, y explicó que debido a los pocos patrullajes, "se cierra más temprano y se pierden ventas":

Para estar al tanto de los hechos que ocurren en la zona, los comerciantes crearon un grupo de Whatsapp. "Tratamos de cuidarnos entre nosotros, lo único que queremos es trabajar", finalizó la mujer.