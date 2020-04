Vecinos de Aeroparque denuncian ola de robos y apuntan contra la Secretaría de Seguridad

Fue luego de que asaltaran la sociedad de fomento por segunda vez en 20 días. Acusan al municipio de “hacer marketing” con los anuncios de seguridad y piden que funcionen las cámaras de seguridad.

Delincuentes ingresaron este lunes al mediodía en la sociedad de fomento del barrio Aeroparque para robar un freezer y protagonizaron el segundo asalto que sufrió la entidad vecinal en apenas 20 días. La otra vez, tras haber roto una ventana, desconocidos les habían robado dos desmalezadoras y herramientas con las que mantenían los espacios públicos del barrio.

"Estamos mal", definió Juan Manuel López, vecinalista de Aeroparque y presidente del Foro Municipal de Seguridad, quien apuntó contra la Secretaría de Seguridad del municipio por los robos reiterados en la zona. No obstante, reconoció que en la mayoría de los casos las víctimas de los asaltos no radican denuncias policiales porque “saben que la justicia no hace nada”. “Hemos tenido un robo con filmaciones y todo, se han hecho allanamientos y se han encontrado las cosas pero el juez soltó a los delincuentes”, aseguró en declaraciones a 0223 Radio.

Molesto por la situación que atraviesan, López denunció que las cámaras de seguridad del municipio “no funcionan como corresponden” y cuestionaron la falta de presencia policial en las calles e, incluso, en la sala de salud del barrio, en la que necesitan custodia de jueves a domingo.

“Vemos una ausencia total de la Secretaría de Seguridad: como presidente del Foro Municipal de Seguridad doy fe de que no se hacen mesas de trabajo”, sostuvo López, al tiempo que acusó al área que dirige Darío Oroquieta de “hacer marketing” con la seguridad de los vecinos. “Dicen que van a hacer operativos y que van a estar en las calles, pero acá estamos todos detrás de una reja, con el corazón en la boca, viendo que no nos roben más", aseveró.