Ceamse: avanza el convenio, pese a algunas dudas

El convenio que el municipio celebró con la Ceamse superó la última comisión que le quedaba y de este modo será tratado el jueves en la sesión plenaria del Concejo Deliberante para tener el aval definitivo.

Durante el debate, distintos bloques opositores y otros actores que se aercaron a la comisión surgieron algunas dudas que no fueron despejadas, por lo que tanto la Unión Cívica Radial, como 1 País y Unidad Ciudadana se abstuvieron a la hora de votar para no poner trabas, pues si el 10 de agosto el HCD no le da el aval el convenio queda sin efecto. Acción Marplatense votó en contra, mientras que la aprobación se logró con el apoyo de Agrupación Atlántica-Pro y Crear.

Carlos Montaña, gerente de Asuntos Públicos de Ceamse, se hizo presente en la comisión para evacuar dudas de los concejales y de los presentes. El debate se generó cuando desde la Ceamse remarcaron que hay contabilizados 250 recuperadores informales, en base a un informe elaborado en enero por el Ministerio de Desarrollo Social.

En ese momento, algunos ediles de la oposición, más recuperadores informales que se hiccieron presentes, quienes remarcaron que ese número no se condice con la realidad.

Por otro lado, desde Unidad Ciudadana vienen reclamando el anexo 3 del convenio donde figura el detalle de las obras que el gobierno provincial tiene que financiar y, pese a las promesas del oficialismo, hasta el momento no fue incluido en el expediente.