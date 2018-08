Polémica construcción en Playa Grande: durísimo pedido de informes de la concejal de Carrió

Hace unas dos semanas un grupo de obreros comenzó a levantar una construcción sobre la arena de Playa Grande, ante la sorpresa de todos. Al poco tiempo, un cartel adelantaba que en ese sector del balneario funcionaría un exclusivo gimnasio con vista al mar.

La construcción generó en pocas horas un fuerte rechazo por parte del Colegio de Arquitectos, vecinos y ONG´s, que estaban en desacuerdo a romper la visual patrimonial de ese emblemático sector costero. Finalmente en las últimas horas, el Emtur obligó al balneario a suspender la polémica obra.

La concejal de la Coalición Cívica, Angélica González, presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo comunal brinde explicaciones sobre estas irregularidades en la costa marplatense.

En el proyecto, la edil de Elisa Carrió consideró como “desproporcionada” la estructura edilicia que se está construyendo sobre el sector de arena en la unidad del Consorcio de Playa Grande correspondiente al balneario La Reina. “La obra de excesivas y groseras dimensiones tendría por objeto un enorme espacio cerrado y techado destinado a instalar un gimnasio”, dijo González.

A su vez, la concejal manifestó que “a pesar de reiteradas solicitudes personales verbales y una nota por escrito, el expediente no le ha sido facilitado para su consulta a personal de nuestra concejalía. Habiendo resultados infructuosos todos los intentos para tomar contacto con el expediente, se formula este proyecto sobre la base de las realidades tangibles que surgen de los hechos”.

Para la concejal, la obra resulta “a simple vista fuera de toda escala y avanza, increíblemente, sobre espacios de arena correspondientes a la playa en sí misma. El piso o basamento de la estructura en construcción consiste en una ‘lengua’ de cemento y material de importantes dimensiones. Existen además pasillos sobre la arena del mismo material como también una piscina y solarium”.

“La construcción no aplica el principio de resiliencia ecológica, no es reversible ni desmontable. La obra en el espacio público concesionado resulta disruptiva en relación a la vista y entorno natural-paisajístico del sitio. la construcción, por lo discordante con el espacio en que se encuentra, proyecta un extenso cono de sombra justamente en la playa, a metros del mar. Por ello, desvirtúa la naturaleza y esencia misma de la playa y su objeto”, denunció González.

Además, manifestó que “la estructura resulta inadecuada toda vez que altera claramente la estética y concepción de Playa Grande, sus paseos y sus vistas, afectando y desfigurando la concepción patrimonial y urbanística de un bellísimo e inigualable paisaje de nuestro Partido”.

A renglón seguido, la concejal de Cambiemos le apuntó a las autoriDades del Ente Municipal de Turismo (Emtur). “Por reticencia de las autoridades del Emtur y la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales a exhibir el expediente a una concejal, y toda vez que no existen carteles, obligatorios en toda obra, de los que surjan datos o constancias de autorización o permisos para la realización de la obra o de controles sobre la misma, no se cuenta con tan preponderante información. no existen tampoco datos ni información pública y debidamente expuesta en relación a la seguridad y medios en que realizan su tarea los trabajadores que participan en la construcción de la obra”, disparó.

“En virtud de lo claramente desmesurado y desmedido de la construcción y sus disvaliosas consecuencias para el entorno visual, paisajístico, cultural y urbanístico, su avance ha despertado una genuina inquietud en vecinos y asociaciones intermedias movilizándolos en oposición al progreso de la obra”, concluyó González, quien le requirió al Ejecutivo local que explique los “fundamentos fácticos, legales y jurídicos” en los que se sustenta la obra realizada por los concesionarios del balneario La Reina.