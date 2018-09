Arroyo volvió a hablar de su reelección: "Necesito otros cuatro años"

El intendente Carlos Arroyo volvió a hablar sobre las elecciones del año próximo y reiteró, una vez más, que irá en busca de un nuevo mandato. "Por el momento estoy en Cambiemos", dijo el jefe comunal, consultado por la posibilidad de que se aleje de la coalición de gobierno y presente una lista propia.

Desde hace tiempo y cada vez que se lo consulta, Arroyo repite que quiere volver a ser candidato a intendente de Mar del Plata. Y esta vez, no fue la excepción: "Voy por la reelección. Necesito cuatro años más para llevar a la práctica un montón de cosas que fundamentalmente por razones económicas no he podido llevar adelante", dijo el jefe comunal en diálogo con la prensa.

En ese contexto, remarcó que en los últimos meses logró tener un "éxito tremendo" y poner las "cuentas al día". "Voy a terminar el año equilibrado y de ahí en más voy a poder hacer lo que quiero hacer", dijo el jefe comunal.

Uno de los temas que destacó como pendiente es el de los animales que, reconoció, lo "desvela".

"Quiero que los pichichos tengan un tratamiento casi como los humanos. Que se los saque de la vía pública, se los atienda, se los alimente", indicó.