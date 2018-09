Mourelle sobre la denuncia de acoso sexual: “No tiene ningún fundamento y asidero” 

Tal como adelantó este diario digital, el secretario de Hacienda del municipio, Hernán Mourelle, quedó en medio de una escandalosa denuncia penal: una empleada municipal lo acusó de hacerle insinuaciones sexuales a cambio de pagarle viáticos, bonificaciones o cambiarla de área.

En declaraciones a 0223, el funcionario consideró este martes que “es una denuncia que no tiene ningún fundamento y asidero. No tendrá ningún tipo de viabilidad en la Justicia porque todos los hechos denunciados son falsos”. “La realidad que esta chica utilizó un montón de estrategias para intentar obtener un beneficio de un adicional que no le corresponde”, remarcó Mourelle, quien recordó que “esta empleada, en la anterior gestión, realizó una denuncia por abuso o sexual contra el director de Empleo de la secretaría de la Producción, donde anteriormente cumplía funciones”.

Además, puntualizó que “en esta gestión, esta chica se puso de novia con el secretario personal del intendente, Juan Moggiati, y aprovechándose de esta situación se trasladó de la oficina de empleo al área de prensa y ceremonial del municipio. No tenía ninguna tarea especifica, pero aprovechó esta cercanía con el intendente”.

“A los pocos meses de ser trasladada de dependencia, le elevó al exsecretario de Hacienda, Gustavo Schroeder, un pedido por un pago adicional por estar la nueva oficina. Algo que técnicamente no le corresponde. Ese adicional por disponibilidad lo tienen menos de 30 personas en todo el municipio. Se trata de empleados que colaboran full time con el Ejecutivo, por lo general están hasta las 10 de la noche, incluso los fines de semana. Están en todo momento que se los necesita. No era el caso de esta chica”, agregó Mourelle.

A continuación, remarcó que “esta chica no cumplía ese horario porque tenía otras actividades particulares, tiene tres o cuatro licencias de taxis o remises en esta ciudad y también tenía otro emprendimiento de comercialización por Internet. Se iba antes de las 6 de la tarde por estas tareas privadas”.

Al mismo tiempo, Mourelle destacó que “cuando asumí mi cargo de secretario de Hacienda nadie tenía el número de mi teléfono pero esta chica me enviaba mensajes por WhatsApp. Nunca los respondí. Después comenzó a acosarme con pedidos personales, durante dos o tres veces por semana, para que le firmara una nota por este adicional. En aquel momento, ni le presté atención ante la ardua tarea que llevamos desde la secretaría de Hacienda”.

A renglón seguido, el secretario de Hacienda reveló que “antes que finalizara el pasado año, su novio me pidió se podía firmar la nota del adicional. Le comenté que no estábamos en condiciones presupuestarias para avalar este pedido. A las pocas semanas, esta chica pidió por expediente un pronto despacho para cobrar este adicional. A los siete días, resolví negar el pedido. También, el trámite administrativo le fue negado. Luego, presentó una denuncia en la Defensoría del Pueblo”.

“Tras asumir nuevos funcionarios en el área de comunicación, esta empleada fue traslada de oficina. El mismo día que la trasladaron se pidió una licencia médica. Hace dos meses que no viene a trabajar”, subrayó.

Para finalizar, Mourelle dijo que “me enteré por los medios de la denuncia penal. Esto es parecido con lo que ocurrió con la Obra Asistencial de Mar del Plata (OAM). También, utilizaron distintas estrategias para cobrar. No pudieron e intentaron presionar desde lo penal. Esta chica siguió el mismo camino”.

“Este tipo de denuncias se producen cuando uno defiende los intereses de los vecinos y la municipalidad para evitar que los distintos particulares o corporaciones se lleven incorrectamente o injustamente la plata de todos. Son los gajes del oficio”, concluyó.