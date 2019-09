Arroyo contó por qué echó a Mourelle

El intendente adjudicó la salida del ex secretario de Hacienda a "las formas de manifestarse".

El intendente, Carlos Fernando Arroyo, habló de la salida de Hernán Mourelle de la secretaría de Hacienda en el marco de la asunción de Alfredo Osorio en la cartera de economía.

📻 #Ahora @HernanMourelle en #ATR: "Llega gente en listas sábana, nadie los conoce y le hacen muy mal a la ciudad". Escuchalo en https://t.co/hOUrZ37GQO y por FM 102.1 — 0223 (@0223comar) September 19, 2019

El jefe comunal dijo que "resolvimos era lo mejor que un funcionario de carrera quede a cargo" y destacó que "Osorio es una persona con experiencia, capacidad y don de gente para ocupar el cargo y preveo que todo va a funcionar muy bien".

En ese contexto, sobre Mourelle planteó que "siempre dije que yo tengo funcionarios hasta que funcionan " y adjudicó el cese de funciones del ex funcionario "a las formas de manifestarse".

Asimismo, Arroyo explicó que "hay un memorándum en el que digo que antes de ir a medios tienen que consultar con el Intendente y eso no se cumplió" y remarcó que "no me resulta agradable que los planes de gobierno estén dispersos por el éter". "La autoridad la tiene el intendente, los funcionarios son auxiliares", finalizó.