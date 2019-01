Qué hay que tener en cuenta para sortear la crisis y qué hacer este año con el dinero

En el marco de su visita a Mar del Plata para dar una charla en el Torreón del Monje, el economista Matías Tombolini habló con 0223 sobre las cuestiones de la economía cotidiana que la gente tiene que tener en cuenta para poder sortear la crisis y sobre qué hacer este año con el dinero.

Este sábado por la tarde Tombolini dio una charla en el Torreón del Monje denominada "Economía en ojotas", un ciclo que realiza desde hace algún tiempo en Buenos Aires y que tendrá a Necochea como próxima parada.

¿Qué consejos le darías a la gente que quiere ahorrar en gastos en la playa?

Lo más importante cuando uno está de vacaciones es tomar conciencia de los gastos. Con cuánta plata cuento, cuánto quiero usar la tarjeta y recordar que cuando regrese de las vacaciones el pago del vencimiento de la tarjeta va a ser muy parecido al comienzo del la vuelta al colegio.

Solamente anotando lo que vas a gastar, te permite tomar conciencia sobre lo que no vas a poder gastar de acuerdo a tu presupuesto. Ahí es donde uno empieza a buscar eficiencia desde el transporte y el alojamiento hasta cosas tan simples como dónde me viene comprar lo que voy a comer cuando estoy en la playa.

¿El comerciante es el más afectado por la crisis económica en Mar del Plata?

El comerciante tuvo un aumento de costos muy alto y ese incremento no lo pudo trasladar todo al público. No sólo que perdió margen, sino que también vende menos. La consecuencia evidente es que mucha gente tiene que cerrar y se pierden fuentes de trabajo y terminamos en un círculo vicioso que no ayuda a nadie.

El 73% de las pymes que tiene Mar del Plata son microemprendimientos y eso se vio muy afectado por la crisis. Tampoco hay políticas del estado que se puedan vislumbrar para que en 2019 haya una acción positiva en ese sentido.

¿Durante el último año la gente te consultó más sobre qué hacer con su dinero?

La verdad es que si. Me llegan muchas consultas por redes sociales, porque lo que sucede es que hay mucha angustia. El gasto que más se movió es el que no se puede suspender: luz, agua, gas, transporte. Uno no tiene una segunda marca en el colectivo que se toma para ir a trabajar. No hay un precio con descuento para la luz.

¿Hoy qué le recomendarías a las familias que quieren comprar una vivienda?

Este es un tiempo para esperar y ver. No es un buen momento para tomar un crédito y endeudarse. Yo recomendaría que renueven los contratos de alquiler, tratando de pedirle prudencia a los propietarios. Comprar en este contexto puede terminar siendo una bomba de tiempo.

¿En qué debería invertir el dinero la gente durante 2019?

Aquellos que pueden tener la posibilidad de ahorrar, primero deben definir para qué quieren la plata. Y después destinaría un 33% de mis ahorros para la compra de dólares, otro 33% para un plazo fijo UVA y un 33% a un fondo común de inversión. Todos estos trámites son muy sencillos y se pueden realizar en un rato a través de Internet.

¿La gente se anima a poner plata en fondos de inversión?

Si, porque el rendimiento vale la pena. Por lo momentos como un conjunto de inversiones que permiten equiparar si el dólar se retrasa un poquito.