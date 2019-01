CoD Blackout y Overwatch, ¿juegos gratuitos?

Por Facundo Vuotto, periodista especializado en tecnología y videojuegos

El mundo de los videojuegos se cruza entre la entrada a un mundo gratuito sin necesidad de comprar cosméticos que modifiquen el progreso del juego a otros que se deba acceder a un pago pero que ofrezca un excelente servicio a los jugadores.

La empresa Activision intenta innovarse en el mercado, adaptándose al género Battle Royale y reforzando aquella franquicia que la consideran como “la gallina de los huevos de oro”, conocida como Call of Duty. Lo mismo sucede con Blizzard que, tras la eliminación de sus torneos de Heroes of the Storm, intenta salir a flote como puede y reforzar sus otros videojuegos.

El analista de videojuegos de la empresa Wedbush Securities, Michael Pachter, anunció, a través de una entrevista compartida por el sitio web GameIndustry, que “Blizzard busca expandir la audiencia de Overwatch”, y la mejor forma es “lanzar su videojuego como free-to-play con el fin de atraer a millones de usuarios y convertirlos en espectadores de su propia liga”. Además, planteó la posibilidad de que se lance con una aproximación a mitad de junio, cuando se cumpla el tercer aniversario del juego.

Con respecto al modo Battle Royale del Call of Duty Black Ops 4, conocido como Blackout, comentó que “será lanzado como gratuito a un mes antes de la salida del próximo Call of Duty, con el fin de promover el juego a lanzarse”, una idea que podría, aunque pasaran meses, establecer una mejora en la competición que mantuvo durante este tiempo con la franquicia de parte de Electronic Arts, conocida como Battlefield, y promocionar su próxima versión. Según rumores por parte de usuarios en Twitter y Youtube, serían la cuarta parte del Modern Warfare.

En la actualidad, Activision intenta ajustarse al éxito de Fortnite, con su propio CoD de género Battle Royale, al igual que Blizzard con Overwatch y su competidor derivado de Hi-Rez Studios, Paladins. La idea de lanzarse los videojuegos como F2P son riesgosos pero también aceptables, ya que le abre las puertas a varios usuarios a que se sumen pero a la vez pierden fondos, como lo sucedido con el Counter-Strike: Global Offensive por parte de Valve.