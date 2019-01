Descartan un posible brote de Hantavirus en la ciudad

Los roedores conocidos como "colilargos" son los portadores de la enfermedad y no habitan en la ciudad ni tienen hábitos urbanos. Imagen ilustrativa

Desde el departamento de Control de Plagas y Vectores dependiente del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) emitieron un comunicado en el que informan a la población que Mar del Plata que los roedores portadores del Hantavirus no habitan en la ciudad y destacaron que no hay registros locales de la enfermedad.

El Hanta es una enfermedad viral que se transmite a través del aire contaminado con partículas infectadas del virus que proceden de heces, orina y saliva de roedores silvestres infectados.

Según explicaron desde el departamento, el principal reservorio de este virus son los roedores conocidos como "colilargos" (Oligorizomys longicaudatus) y no habitan en la ciudad, no poseen hábitos urbanos y, por lo tanto, no existe riesgo alguno de contagio en ningún espacio verde ni público en nuestra ciudad.

"Las ratas y roedores urbanos no son portadores de este tipo de virus y las poblaciones de ratas en espacios verdes la ciudad se encuentran controladas" concluyeron.

