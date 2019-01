Abuso en El Durazno: desafectan al jefe de la Estación de Policía de Miramar

En medio de la conmoción que provocó el caso de la presunta violación de una adolescente de 14 años en el camping El Durazno de Miramar, hecho por el cual se encuentran aprehendidos cinco jóvenes de entre 21 y 23 años, el gobierno bonaerense dispuso desafectar al jefe de la estación policial comunal de Miramar.

Según pudo saber 0223, algunas versiones indican que el subcomisario Andrés Caballero, titular de la dependencia, no habría actuado con la celeridad que requiere un caso de estas características. “Hasta que la fiscal no pidió determinadas medidas, la policía resolvió no actuar”, confiaron fuentes judiciales consultadas por 0223.

En ese contexto, desde el gobierno bonaerense resolvieron adoptar una medida drástica para dejar en claro que no se tolerarán “licencias” en este tipo de hechos. “Vidal y Ritondo no quieren vueltas con el tema de violación o violencia de género. Quieren que se trabaje rápido. Ese fue el mensaje a todos los comisarios generales hace dos meses”, señalaron fuentes de la gobernación.