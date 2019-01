Delincuentes ingresaron a la Primaria N°28 y destrozaron parte de la institución

Un grupo de delincuentes cuya identidad se desconoce hasta el momento, ingresaron en la madrugada de este miércoles en la Escuela Primaria Nº28 y destrozaron parte de la institución y de los materiales escolar que allí se encuentran.

Los daños fueron descubiertos por personal de la escuela secundaria que funciona en el mismo edificio de Etchegaray y Ortiz de Zárate cuando ingresó en horas de la mañana.

"Rompieron una reja, después el vidrio y entraron", contó a 0223 una docente de la Primaria.

Los directivos de la escuela no se sabe si lo malvivientes no encontraron lo que buscaban o si simplemente realizaron el hecho por hacer daño, "porque no se llevaron nada". Además, "rompieron parte de la biblioteca y tiraron material didáctico".

Lo que sí se robaron, explicó la docente, fueron las letras de hierro que se encontraban en el ingreso a la institución en las cuales se leía el nombre del establecimiento: Víctor Mercante. Las letras que componen el apellido son las que faltan.

Desde el Consejo Escolar prometieron resolver la situación lo más pronto posible, debido a que la falta de vidrio y la reja "dejan expuesta a la escuela". "Con la presencia de la presidenta Sofía Badié , enviaron a los técnicos para resolver el tema", aclararon desde la institución.

"Llama la atención porque la Policía nos contó que este mismo fin de semana en otras 4 o 5 escuelas también robaron", concluyó la docente.