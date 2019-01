Agustín "soy Rada" Aristarán: "El humor es fundamental, salva, cura y divierte"

Agustín "soy Rada" Aristarán es el único artista argentino que tiene un show unipersonal en Netflix y este lunes llega a Mar del Plata con "Serendipia, el musical", el nuevo espectáculo de comedia que reestrenó el fin de semana en el teatro Metropolitan de Buenos Aires. Se presentará el próximo 21 de enero a las 21 en el Teatro Roxy del Centro de Arte Radio City+RoxyComedy+Melany ubicado en San Luis 1750.

En una entrevista exclusiva con 0223, el humorista contó cómo pasó de hacer shows en los semáforos de Bahía Blanca, su ciudad natal, a los teatros de Europa.

Aristarán llegó en 2018 al cine de la mano de Re Loca y a mediados de este año se lo volverá a ver en la pantalla grande con Los Adoptantes. Además, es líder de la banda "Soy Rada and The Colibriquis" y con ellos se presentará el martes en Camet en el marco del Acercarte.

Cuenta que gracias a Instagram logró ser uno de los comediantes de mayor prestigio y proyección de Latinoamérica y sumar más de 2 millones de seguidores en las redes sociales.

- ¿De qué trata Serendipia?

- Es un espectáculo de comedia con banda en vivo, en donde cuento algunas de las serendipias que me han pasado, con un código de stand up y comedia física.

- ¿Qué significa el término?

- Hecho afortunado que sucede cuando no lo estás buscando

- ¿Cómo decidiste dedicarte a esto?

- Casi que no me di cuenta, porque lo hago desde muy chico. Empezó como un juego, a los 12 años empecé a trabajar y se fue dando una cosa detrás de la otra. Cuento bastante de eso en el espectáculo. Empecé haciendo shows en cumpleaños, escuelas y demás. Hice malabares en la calle y en un momento me fui a vivir a Buenos Aires.

- Estás en Netflix, ¿te llamaron ellos?

- Me llegó un mail que me decían que era de Netflix y querían producirme un espectáculo de comedia como un contenido exclusivo para ellos. Pensé que no se iba a terminar de dar, pero ya está por cumplir un año en la plataforma.

- ¿Te abrió puertas nuevas?

- Sí, un montón. Oportunidades de hacer giras en el exterior que si bien las venía haciendo en forma de eventos privados, pude hacer show de teatro en otros países y llegar a lugares que nunca me hubiese imaginado. O que me lleguen mensajes en otros idiomas sin entender las formas de las letras y no sé si me están puteando o halagando.

- La fama quizás llega rápido, ¿Cómo se hace para mantenerse?

- Cambiando, innovando, buscando cosas nuevas más orgánicas y sinceras, pero sobre todo siendo fiel a lo que a uno le gusta y no a lo que funciona solamente. La clave es ser auténtico y no buscar ser famoso, si buscás ser famoso estás cagado.

- El humor es necesario en la vida...

- Fundamental. Salva, cura, divierte. Las situaciones complicadas no se pueden revertir con la comedia, pero se pueden entender desde otro lugar y hacerlas más fáciles sin duda.

- ¿Cuál es tu inspiración?

- Casi siempre un recuerdo de cosas que me fueron pasando o gente que conozco. Es difícil de explicarlo, porque por ahí te inspirás en una situación que te pasó en la carnicería o en una canción que escuchás o un chiste que te cuentan. Pero la mayor inspiración es mi hija, la que más me enseña.

- ¿Qué le dejás?

- Libertad para hacer lo que quiera y que confíe en lo que a ella le pasa y siente que ese es el camino correcto.