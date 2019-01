Venía de una fiesta electrónica manejando su Mercedes Benz, chocó tres autos y volcó

Un espectacular choque y vuelco se produjo esta mañana –alrededor de las 10- en Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos y Alsina, cuando un Mercedes Benz gris por causas que se desconocen, chocó tres autos y luego volcó. El conductor, un turista de 35 años que venía de una fiesta electrónica, salió ileso y su control de alcoholemia dio negativo.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-1-27-9-54-0-operativo-antidrogas-en-una-rave-en-mute-secuestraron-extasis-lsd-y-cristal-ice

Tras el insólito choque y vuelco, actuó personal policial y de Tránsito Municipal, que le realizó al conductor del auto de marca alemana, un test de alcoholemia, dando resultado negativo.

Al joven, que volvía de una rave en Mute, no se le secuestrará el vehículo ya que no tenía alcohol en sangre. Afortunadamente no hubo heridos, en ese transitado lugar de la costa marplatense.