Lo que dejó la visita de Macri y Vidal, saludos, festejos y caras largas

Macri y Vidal, otra vez juntos en Mar del Plata

Las visitas de los funcionarios nacionales a Mar del Plata se realizaron con perfil bajo. El viernes pasado corrían distintas versiones acerca de la llegada del presidente de la Nación Mauricio Macri, pero nadie tenía demasiados detalles.

Esta mañana recorrimos el Hospital Houssay de Mar del Plata que reabrió sus puertas después de estar cerrado durante años. Ahora cuenta con salas equipadas y profesionales especializados para que los afiliados a PAMI de la zona no tengan que viajar para atenderse. pic.twitter.com/1TCRSCJq21 — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) January 28, 2019

Finalmente se confirmó que el jefe de Estado descansaría en la residencia oficial de Chapadmalal el fin de semana y el lunes encabezaría un acto con la gobernadora María Eugenia Vidal en el ex Emhsa, ex Eva Duarte, actual Bernardo Houssey.

El intendente Carlos Arroyo culminó así unos días repletos de visitas de funcionarios nacionales (que son los que más le gustan). A fines de la semana pasada habían pasado por la ciudad, el ministro del Interior Rogelio Frigerio y la de Seguridad Patricia Bullrich, con quienes el jefe comunal pudo mantener charlas reservadas.

Apretón de manos y celebración

-Hola Arroyo, ¿cómo le va? – lo saludó el presidente Mauricio Macri mientras la extendía la mano en la puerta del sanatorio Houssey.

-Presidente, no afloje, vamos a estar mucho mejor –le replicó el jefe comunal.

-Eso me gusta escuchar- celebró el jefe de Estado.

En el entorno de Carlos Arroyo celebran por estas horas los encuentros que mantuvieron con Macri y “con los dos ministros con mejor imagen de todo el gabinete”, destacaban.

Acompañando al presidente @mauriciomacri y la gobernadora @mariuvidal en la recorrida al Hospital Bernardo Houssay que alberga a más de 100 pacientes por día y beneficia a miembros del PAMI de Mar del Plata, Balcarce, Tandil y Sierra de los Padres.#HaciendoJuntos pic.twitter.com/4UqjZsWSyw — CarlosFernandoArroyo (@arroyocf) January 28, 2019

Montenegro, los 300 autos y los helados

Más allá de los saludos y las celebraciones con el intendente, el diputado nacional Guillermo Montenegro también compartió las actividades con los funcionarios nacionales. De hecho, el lunes, luego del acto en el sanatorio de la calle Juan B. Justo, el exministro de Seguridad porteño acompañó a Macri, María Eugenia Vidal y Bullrich al predio donde se encuentran secuestrados los vehículos del operativo conocido como Lavado Total.

Los 300 autos y los helados

La recorrida se dio en el marco del decreto que firmó el presidente de la Nación en el cual autoriza la extinción de dominio, y permite al Estado recuperar bienes que fueron presumiblemente adquiridos con dinero de la corrupción.

En el lugar se encuentran cerca de 300 autos valuados en un promedio de $700.000 cada uno que fueron incautados por la Justicia a personas relacionadas con delitos de narcotráfico en dos causas conexas.

Este martes por la noche, el legislador nacional participó de la cena anual de Fundami donde compartió mesa con Daniel y Christian Otero, los empresarios creadores de Lucciano’s, la heladería que el lunes por la tarde visitaron el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal.

Hablaron de la fascinación que tiene la hija del presidente y los hijos de la gobernadora por las paletas que realiza la tradicional marca y le avisaron a Montenegro, que espera mellizos, que se prepare.

La cara por el piso

Las visitas de dirigentes nacionales a Mar del Plata son recurrentes, por todo lo que implica la ciudad durante el verano, especialmente en enero.

La última semana uno de los que desembarcó en la ciudad fue el rabino Sergio Bergman, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Y entre las actividades que encabezó, mantuvo una reunión en el Pami, a la que asistieron distintos dirigentes marplatenses.

El diputado nacional Guillermo Montenegro, viejo conocido de la mayoría de los dirigentes provinciales y nacionales de su época de funcionario del Gobierno de Caba, se anotó en primera fila.

Con @AlexCampbellOK y @gmontenegro_ok recorrimos en #MarDelPlata la muestra #ForestAr2030🌳, en el marco de la iniciativa que apunta a consolidar a Argentina como potencia forestal sustentable. pic.twitter.com/u58mDKG9uz — Sergio Bergman (@sergiobergman) January 23, 2019

Y Bergman le tiró un centrazo: “Acá, junto a mí, está el futuro intendente de Mar del Plata”, lanzó el Rabino.

Lo que no se percató es que a su lado también estaba la concejal Vilma Baragiola, que desde hace tiempo viene trabajando para ocupar ese lugar. “Se le transformó la cara. Igual, se la recontrabancó. Se fue calladita, se sentó atrás y se quedó todo el acto ahí. Hasta Montenegro la llamaba para que volviera, pero ella hacía gestos de que no quería, que no pasaba nada”, resumió uno de los presentes.

Lanzado

Ariel Ciano repite en los últimos tiempos que su deseo es conformar una alternativa para gobernar Mar del Plata. Y viene trabajando en pos de eso, dentro del Frente Renovador y tejiendo alianzas con distintos sectores.

Siempre es un placer juntarse con @dmvasco y aprender de su experiencia en temas de desarrollo industrial y productivo, un punto clave para la construcción de esa opción superadora que estamos necesitando. Con personas así, #HayAlternativa pic.twitter.com/Sv0S0AmupL — Ariel Cholo Ciano (@arielcholociano) January 29, 2019

El último fin de semana, el Cholito lanzó su campaña de afiches en Mar del Plata de cara al 2019 que se viene. Mientras cumple con su función como concejal, mantiene una agenda intensa con vecinos de la ciudad y dirigentes del massismo a nivel nacional. A todos les repite su idea: “Hay alternativa”.