Osse defendió los Cargos por Ampliación de Demanda y rechazó las críticas de los Constructores

A través de un comunicado, la empresa Obras Sanitarias Sociedad del Estado (Osse) aclaró que la decisión de no respetar el acuerdo de bajar un 30% para este 2019 el costo de factibilidad, anunciado antes de las fiestas por el intendente Carlos Arroyo, se debe a los aumentos de las tareas de ampliación. Por tal motivo, sostienen que tomaron esta decisión para no desfinanciar a la empresa estatal y no trasladar esos cargos al resto de los usuarios.

Desde Obras Sanitarias aclararon que la implementación del cargo por ampliación de demanda para el año 2019 “se incrementa en el mismo porcentaje de la tarifa sobre los valores de origen congelados a diciembre de 2017” y desmintieron que el agua de Mar del Plata sea la empresa más cara del país,” ya que de un total de 12 prestatarias de la misma envergadura que aportan datos oficiales todas superan los valores de Osse y 9 de ese mismo grupo en el país, superan en un 60% en promedio los valores locales”.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-1-30-8-17-0-malestar-de-constructores-con-osse-por-la-ruptura-de-un-acuerdo-estamos-sorprendidos

En ese marco, explicaron que el Cargo por Ampliación de Demanda fue confeccionado debido “al aumento en la densidad poblacional que ha afectado sustancialmente la demanda sectorial en los servicios”.

“El trámite de factibilidad tiene por objeto dar respuesta a las necesidades de los desarrolladores de la construcción acompañando los nuevos emprendimientos con servicios de agua, cloaca y desagües pluviales de calidad” y a su vez, “no trasladar dichos costos a la generalidad de los usuarios del servicio”.

Además de destacar que el sistema de determinación de Cargos “es un modelo a seguir por empresas del ramo a nivel nacional e internacional”, remarcaron que “la confección del presupuesto de Obras Sanitarias donde se determinan estos valores se llevó a cabo antes de la reunión con el sector de la construcción que llevó adelante el intendente municipal”.

https://www.0223.com.ar/nota/2018-12-13-9-58-0-luego-del-pedido-de-los-constructores-osse-bajo-los-costos-en-un-30

Por último, señalaron que “no es correcta la determinación del incremento del importe del Cargo de Ampliación para el año 2019, por cuanto se incrementa en el mismo porcentaje de la tarifa sobre los valores de origen congelados a diciembre de 2017, e inclusive si tomáramos el incremento sobre la misma base con el descuento Especial del 30% que se otorgó para el año 2018, es inferior en casi un 40% al publicado”.

“En relación a la previsión del crecimiento y expansión a futuro, que Obras Sanitarias está desarrollando obras de infraestructura centrales que mejorarán la calidad del servicio, como el Centro de Abastecimiento de Agua de Tucumán y Almafuerte, el Sistema Acueducto Oeste, y ha puesto en funcionamiento recientemente la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales”, concluyó el comunicado.