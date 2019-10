“No me di cuenta de que estaba arrastrando un cuerpo”

El militar que atropelló y mató a Nahuel Barragán dijo que no frenó porque pensó que iban a asaltarlo. El miércoles terminan testimoniales y harán los alegatos.

El militar acusado de atropellar, arrastrar más de diez cuadras y matar a Nahuel Barragán dijo que no tuvo manera de evitar el accidente porque nunca vio nada y que no se dio cuenta de que estaba arrastrando un cuerpo. “No me detuve porque pensé que me habían roto el parabrisas y que me querían robar”, dijo Yonathan Maurette en la segunda jornada de debate que se realiza en el Tribunal Oral en lo Criminal.

El militar respondió las preguntas de su defensor Gonzalo La Menza y también las consultas del fiscal Rodolfo Moure y el abogado Maximiliano Orsini como representante del particular damnificado. Su testimonio fue posterior a que los magistrados escucharan al médico que practicó la autopsia, al personal de Policía Científica que hizo el relevamiento accidentológico y a uno de los efectivos que halló el cuerpo de la víctima bajo el rodado del imputado en el barrio San Cayetano.

El imputado dijo que lo único que sintió fue un golpe cuando circulaba en inmediaciones del Monte Varela y que no tuvo “tiempo ni forma” de ver que era una persona. “Siento que me estalla el parabrisas antes de la colisión y seguí andando porque pensé que me querían robar”, dijo.

“Llegué a casa, estacioné, vi el parabrisas roto, activé la alarma y me fui acostar” contó antes de negar haber consumido alcohol o marihuana. En tal sentido reconoció que había fumado la noche del viernes, pero no el día del hecho.

Ante las consultas acerca del andar del rodado con una persona enganchada, dijo que sentía un desperfecto, pero lo relacionó con un problema que había tenido previamente en una de las ruedas. Los acusadores se mostraron sorprendidos y cuestionaron porque entonces no había revisado la parte inferior del rodado cuando detuvo su marcha y porque no llamó al 911 luego de salir de la zona.

Para el abogado Maximiliano Orsini el imputado venía perdiendo el dominio del vehículo con anterioridad y eso quedó claro a partir de los informes periciales. “Era imposible no darse cuenta que llevaba un cuerpo de cien kilos debajo del rodado como dijeron los peritos en el debate”, señaló.

La tercera jornada del juicio se realizará este miércoles desde las nueve de la mañana y tras la presentación de los últimos testigos los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Ricardo Perdichizzi escucharán los alegatos de las partes.