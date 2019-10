Seguí el primer debate de candidatos a presidente

El primer debate presidencial de cara a las elecciones del 27 de octubre comenzó puntual y con varias frases picantes, especialmente del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien recordó que en el debate del ballotage 2015 el actual presidente Mauricio Macri “mintió” acerca de lo que iba y lo que no iba a hacer en una eventual gestión.

El primero en hablar fue el presidente Mauricio Macri quien pidió al electorado que "sigamos trabajando juntos y logremos resolver juntos los problemas que faltan" en el país, después de un primer mandato en el que logró, dijo, "resolver muchos problemas".

El mandatario destacó en otro tramo de su discurso que, cuando asumió sus funciones, "Argentina era uno de los países más aislados del mundo y su socio estratégico era Venezuela", por lo que bajo su administración se "trabó una relación de confianza con los líderes del mundo", además de "revitalizar" el Mercosur a través del acuerdo con la Unión Europea.

Macri sostuvo que la ex mandataria Cristina Fernández "condecoró con la orden de San Martín al dictador (Nicolás) Maduro" en Venezuela, mientras su gestión, subrayó, "reconoció" al presidente designado Juan Guaidó, por lo que expresó que "en esto no puede haber dobles discursos: se está con la dictadura o la democracia, y la neutralidad es avalar la dictadura".

Por su parte, Alberto Fernández dijo que en el debate de 2015 "alguien mintió mucho y otro dijo la verdad: el que mintió fue el Presidente (Mauricio Macri), que quiere volver a ser Presidente, y el que dijo la verdad está en primera fila", en referencia al diputado y ex gobernador y ex postulante a la primera magistratura Daniel Scioli".

"Vengo a decirles la verdad y que podemos hacer otro país", dijo Fernández, en el debate presidencial previo a las elecciones del 27 de octubre.

El candidato del Frente de Todos afirmó que si es presidente no va a permitir que “la globalización y la apertura (económica) se lleven puesto al trabajo argentino".

"También reivindicó al Mercosur que "desde hace mucho está abandonado" y que desde ese espacio "podemos discutir muy bien un acuerdo con la Unión Europea", pero objetó que del firmado por el actual gobierno "no conocemos la letra chica y países como Irlanda y Francia dicen que no lo van a aprobar".

En el capítulo de relaciones internacionales en el debate presidencial 2019, Fernández añadió que "vamos a reivindicar la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas y en memoria de los más de 600 argentinos que quedaron allí (muertos en la guerra) me voy a ocupar de que las cosas sean distintas".

Fernàndez dijo que se "impresiona cuando el presidente (Mauricio Macri) dice las cosas que dice", y dirigiéndose al actual mandatario le dijo "no sé qué país gobierna"; le reclamó que no intervenga en el caso Venezuela y que espera que "ningún soldado argentino termine en tierra venezolana".

También sostuvo que "no quiero eludir el tema de Venezuela pero más problemas tienen los venezolanos y quiero que los venezolanos resuelvan el problema; no quiero intervenir en Venezuela, y espero, señor presidente, que ningún soldado argentino termine en tierra venezolana".

"Debo confesar que me impresiona cuando el presidente dice las cosas que dice, no se si sabe qué país gobierna y las cosas que hace: Las relaciones internacionales no es sacarse fotos con los líderes. No alcanza con las fotos y un G-20. Pasaron siete semestres y las inversiones no llegaron", enfatizó Fernández en el debate presidencial, en el capítulo relaciones internacionales.