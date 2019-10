"Me dio con la cuchilla en la cara y a mi hija se la clavó en el cuello”

La mamá de la joven asesinada dijo que Ricardo Ramón Burgos Duarte tenía celos de toda la familia. Detalló los momentos previos del ataque.

Luego del cuarto intermedio obligado por la ausencia de los primeros testigos convocados para el juicio que se le sigue a Ricardo Burgos Duarte por el crimen de Carolina Barrios en una casa del barrio Santa Rita, la primera audiencia en el Tribunal Oral en lo Criminal 2 tuvo el testimonio de la madre de la víctima en su doble rol de testigo y de herida en el ataque imputado al “paraguayo”.

Maria Gabriela Faga se presentó ante los jueces y recordó que llegó a la vivienda ubicada en la calle Brumana casi Vértiz luego de que una nieta la llamara por teléfono y le dijera que “Richard” las había amenazado con una cuchilla. Cuando arribó vio a un montón de gente, al imputado discutiendo con una vecina y a su hija tomándolo de la espalda para contenerlo.

“Él se metió para adentro de la casa, salió con una cuchilla, empujó a la vecina y quiso ir a la calle, pero me cruzó a mí, me dio en la cara y me la quiso clavar en el cuello”, recordó la mujer ante los jueces Néstor Conti, Alexis Simaz y Roberto Falcone. “Me caigo al piso, me da en la cabeza, se da la vuelta y se la enterró toda en el cuello a Carolina para después salir corriendo hacia Vértiz sin tirar la cuchilla”, agregó.

Faga le dijo al fiscal Alejandro Pelegrinelli que ninguna de las personas que estaba en el lugar quiso ayudarlos y que a ella y a su hija las cargaron en una camioneta para llevarlas al hospital. “Traté de reanimarla, pero no tenía pulso, nada, largó el aire por la boca y se murió”, recordó.

Consultada acerca de la relación previa entre Carolina y “Richard”, la mujer detalló que llevaban seis o siete meses juntos, pero que no convivían. “Ella se sintió apoyada por él cuando se separó del papá de los tres nenes, pero él le tenía celos a todos, quería que ella fuera de él nada más”, sostuvo al intentar graficar porque a su entender su hija “presagiaba lo que iba a pasar”.

El tipo de relación que víctima e imputado está en sintonía con la calificación planteada en la elevación a juicio de homicidio agravado por el vínculo y homicidio simple en grado de tentativa, ya que queda afuera la figura de femicidio. Sin embargo el propio fiscal le explicó a 0223 que la pena en expectativa en ambos casos es la de prisión perpetua.

Ya en los alegatos de apertura el defensor oficial Ricardo Mendoza adelantó que cuestionará la calificación por el homicidio al considerar que no estaba dada la relación de pareja y que va a plantear una culpabilidad disminuida. En caso de que los jueces avalen el pedido fiscal, de modo subsidiario va a sostener la existencia de circunstancias extraordinarias de atenuación.

Los jueces incorporaron como prueba el informe psiquiátrico –el psicológico se hizo durante la instrucción-, la pericia sobre los cuchillos secuestrados en la casa y se descartó porque no se hizo el informe socio ambiental del imputado.

Luego de descartar varios de los testigos porque no fueron hallados y tras escuchar a dos de los policías que llegaron al lugar y a la vecina con la que el “paraguayo” estuvo peleando, el Tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles. Las audiencias se extenderán hasta el jueves y ese mismo día serán los alegatos finales.