Marisa Zizmond: "Mar del Plata es una ciudad rica pero mal gestionada"

La candidata del Frente Nos dio inicio a la ronda de candidatos que pasarán por 0223. Enterate sus propuestas.

La candidata del Frente Nos, Marisa Zizmond, fue una de las sorpresas de las Primarias Abierta Simultáneas y Obligatorias al llegar al 1,5 por ciento que le permitió superar el piso establecido por ley y participar de las generales con la lista que lleva a Juan José Gomez Centurion y Cyntia Hotton a nivel nacional

Visiblemente contenta de haber pasado las Paso, visitó los estudios de 0223 Radio en donde confirmó que "nuestro espacio seguirá creciendo más allá de lo que pase el 27 de octubre. "Vemos una gran polarizacion que viene desde arriba, lo vemos en todos lados, hasta en las invitaciones de los medios de comunicación", destacó y lamentó que "como no tenemos recursos, no todos nos abren las puertas".

En esta marco, Zizmond panteó que "nosotros proponemos cosas con sentido común, los politicos se alejaron de la gente, van a los barrios solo para las elecciones". "El sentido comun es gestionar bien y defender la vida, poner la política al servicio de la sociedad y no al revés", explicó y reiteró que "si abandonas el sentido comun, te salis de los valores que tenes que transitar y no hay rumbos porque sin valores no tenemos futuro".

En esta línea, insistío que "cuando se abandonaron los valores, se enquistó la corrupcion y eso trajo muertos y destruyó a los argentinos, tenemos volver a los valores del argentino amiguero, con un mate, con algo para dar no el avaro que defiende al corrupto".

En relación a la falta de trabajo, Zizmond sostuvo que "pensamos que uno de los problemas es la falta de empleo, el 13,4 por ciento no es solo una cifra sino que es gente que no se alimenta bien y toda una gama de problemáticas como el empleo en negro y la falta de acceso a la salud y educación".

A su vez, aseguró que "Mar del Plata es una ciudad rica pero mal gestionada, tenemos recursos naturales y humanos que no estamos aprovechando". "Hay que pensar políticas de infraestructura e incorporar centros de acopio en el cordón frutihorticola para agregarle valor a la producción a través de congelados, conservas y dulces".

También, se refirió a las empresas del Parque Industrial y señaló que "hay al menos 20 industrias esperando el gas y el aslfalto, no puede ser tan caro ni complejo resolverlo".

Sobre el sector de las TICs manifestó que "han tenido que irse varias empresas porque bajaron las tasas en Capital Federal, prefieren irse por una cuestion de costos, ahi perdimos empleos".

Por último, Marisa Zizmond consideró que "son todos problemas de gestión que debemos resolver buscando puntos en común con Nación y Provincia. "Hay que terminar con las grietas porque somos todos parte, no podemos estar aislado", culminó.