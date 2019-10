ARA San Juan: una querella define nuevos pedidos claves de imputaciones a la Justicia

Lo adelantó al abogada marplatense Lorena Arias, que representa a un grupo de familiares junto con Valeria Carreras. "Se perdieron tiempos muy valiosos en esta causa", lamentó.

La abogada marplatense Lorena Arias adelantó que antes de mediados de noviembre materializará nuevos pedidos claves de imputaciones en el marco de la causa que tramita el Juzgado de Federal de Caleta Olivia para esclarecer la tragedia del ARA San Juan.

En declaraciones a 0223, la letrada aseguró que su querella, que ahora trabaja en sintonía con la abogada Valeria Carreras del estudio de Fernando Burlando, está "abocada" por esta fecha al "estudio de la causa para la redacción de las distintas imputaciones".

"Esto requiere mucho trabajo a nivel jurídico y de sustento de la causa pero es algo que ya vamos a tener definido en el corto plazo. Diría que antes de mediados del mes que viene ya vamos a tener novedades en este sentido", adelantó la hija de Horacio Airala, el maquinista naval de Repunte, el pesquero marplatense que naufragó en aguas patagónicas hace más de dos años.

Arias reconoció que se han perdido "tiempos valiosos" en la compleja pesquisa que intenta esclarecer los causales y las responsabilidades del hecho que terminó con la vida de los 44 submarinistas, y por el cual se cumplirán ya dos años este 25 de octubre.

"Hubo plazos que se podrían haber acortado. Sé que tenemos una justicia lenta y que tiene tiempos que no son los de las familias pero yo no me conformo con eso y sigo reclamando para que haya respuestas inmediatas. Estas dilaciones no sirven", sentenció la abogada que integra la querella mayoritaria de la causa penal.

Inclusive, la letrada confesó que había una profunda preocupación por la posibilidad de que algunos delitos ligados a los "incumplimientos de los deberes de función público" que se le indalguen a eventuales responsables pudieran prescribir por el paso del tiempo y la falta de novedades. Sin embargo, esta cuestón quedó saldada con los llamados a indagatoria que resolvió esta semana la jueza Marta Yáñez.

A la fecha, la investigación sigue caratulada por “averiguación de ilícito”. De las 44 familias, sólo 26 decidieron presentarse como querellantes, y su representación se divide entre los estudios de los abogados Valeria Carreras y Fernando Burlando, junto con el de Lorena Arias, y en forma paralela trabaja Luis Tagliapietra, quien también es papá de uno de los submarinistas.

El navío, con asiento en la Base Naval de Mar del Plata, perdió contacto con la Armada en el mar Argentino el 15 de noviembre de 2017, cuando se trasladaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata, a la altura del golfo San Jorge. El 17 de noviembre de 2018, la empresa privada Ocean Innity, que fue contratada por el gobierno nacional, concluyó su búsqueda el 17 de noviembre de 2018, cuando halló al submarino muy cerca del punto de último contacto y a 907 metros de profundidad