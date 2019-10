Overwatch 2: ¿El siguiente anuncio de Blizzard?

A raíz de lo anunciado por un jugador semiprofesional del original hero shooter, podría ser presentado en la Blizzcon de este año.

Ultimamente Blizzard, la compañía detrás de franquicias populares como Warcraft, Diablo y Starcraft, se ha encontrado envuelto entre polémicas, como el despido de personal envuelto en títulos como Heroes of the Storm, el no tan llamativo anuncio del Diablo Inmortal, y el baneo de un jugador profesional de Hearthstone por apoyar a las protestas en Hong Kong. Aun así, y con el respaldo de Activision, empresa que cuenta con gran parte de sus acciones, siguen intentando apostar al mercado de los videojuegos de distintas formas, como la incorporación de la saga de Call of Duty en su plataforma de PC y la adaptación de uno de sus juegos más importantes en Nintendo Switch: Overwatch.

Durante esta semana, se habló de un rumor que exponía sobre una “posible secuela” respecto al Overwatch original. Esto se hizo presente gracias a la información brindada por Metro, streamer de Twitch (plataforma de transmisión de contenido multimedia) y jugador semiprofesional de Overwatch, que compartió en sus redes sociales los primeros detalles que podría brindar la posible secuela del popular hero shooter de Blizzard. Esta no fue la primera vez que filtra datos, ya que el año pasado filtró el lanzamiento de un los personajes que se incorporó al juego.

De acuerdo al usuario, Overwatch 2 sería presentado en la Blizzcon (convención de Blizzard donde, además de anunciar sus próximos para los siguientes años, se celebra sus franquicias más importantes) de este año a través de una cinemática con un conjunto de personajes de su antecesora en versión joven. Por otro lado, aclaró que tendría un sistema de niveles que cambiaria las habilidades de los héroes en el juego, elementos de PVE (jugador contra entorno) y PVP (jugador contra jugador), mejora de gráficos y la eliminación de cajas de botín por un sistema de artículos semanales que se podrán comprar con la moneda del videojuego o dinero real.

Aunque esto no se considera una confirmación oficial y no hay respaldo de la empresa sobre esto, el jugador expresó que trataría más de una expansión que un producto aparte del original pero gratuito para aquel que tenga el primer título. Tras el reciente lanzamiento de Overwatch en Nintendo Switch y la cancelación del desarrollo de un shooter basado en Starcraft a mitad de año, esta idea empezó a cobrar más fuerza en las redes junto a las de otros anuncios que se rumorean para la Blizzcon, como detalles sobre el desarrollo del Diablo 4 y una posible remasterización del Diablo 2.

Overwatch se encuentra disponible para PC vía Battle.net (plataforma de Blizzard en computadoras), PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Se aclara que, una vez comprado el juego, todos los personajes están habilitados de forma gratuita y los cosméticos no generan cambios en el progreso del videojuego.