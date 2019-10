Cuáles son las consecuencias de no votar este domingo

Según el artículo 37 de la Constitución Nacional el voto es obligatorio para todos los ciudadanos argentinos o naturalizados pero, hay excepciones. Qué hacer en caso de enfermedad, viaje al exterior o casos de fuerza mayor.

Este domingo se llevan a cabo las elecciones generales en todo el país. En su artículo 37 la Constitución Nacional establece que el voto es obligatorio pero hay excepciones, y quienes no voten deberán justificarlo en el registro que confecciona la Justicia Electoral.

Las causas que justifican ausencia en el acto eleccionario son: Encontrase a una distancia mayor a 500 kilómetros del lugar de votación o en el exterior;

Enfermedad, motivo de fuerza mayor (inundación, terremoto, etc.), denuncia de fallecimiento o funciones electorales; Trabajar durante la jornada electoral.

En caso que el votante se encuentre a más de 500 kilómetros del lugar de votación, éste deberá concurrir personalmente a una comisaría o dependencia policial para pedir un certificado que acredite la distancia del domicilio que figura en su DNI.

El plazo para tramitarlo es hasta las 18 de este domingo y, a partir de este domingo, tienen 60 días para concurrir a la Secretaría Electoral con el certificado.

Mientras que, si el motivo es por enfermedad o fuerza mayor, el ciudadano deberá presentar un certificado médico ante la Secretaría Electoral para justificar la ausencia. También cuenta cuenta con 60 días a partir de la elección para presentarse en la dependencia correspondiente a su domicilio.

En tanto quienes cumplan tareas laborales durante la jornada electoral tienen derecho a que sus empleadores le otorguen una licencia especial sin descuento salarial alguno para que puedan cumplir con la obligación del voto.

Por último, quienes no concurran a votar y no justifiquen su ausencia deberán pagar una multa de 100 pesos. En caso de no abonarla quedarán registrados como infractores, lo que implica que no podrán hacer trámites durante un año ni obtener el pasaporte. Tampoco podrán ser designados funcionarios públicos durante tres años.