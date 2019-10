Tiene 76 años y hace más de un mes que espera que Pami le resuelva una operación

La familia insiste en que el hombre sufre un progresivo estado de deterioro y asegura que la necesidad de una intervención reviste un carácter "urgente".

Un hombre espera desde hace más de un mes que Pami le resuelva una operación clave para su vida: su familia exige una respuesta "urgente" ya que asegura que su estado de salud muestra un deterioro progresivo con el paso de las semanas y las dilaciones.

Claudia Molina, la hija del afiliado, explicó que su papá se vio atravesado en junio por un problema de salud y que desde entonces afronta numerosas complicaciones con la obra social.

"A mi papá se le taparon las vias biliares, en el Hospital Español no le dieron bolilla y tuvimos que recurrir a una consulta privada para que lo operaran en el Hospital Regional. Eso igualmente fue algo de apuro en su momento porque la verdad era que se estaba por morir", comentó, en diálogo con 0223.

En esa oportunidad, al hombre le colocaron un conducto para que pudiera comer y desviar la bilis pero el dispositivo volvió a taparse ya que solamente tenía una "vida útil de dos meses", según lo que consignó la mujer.

Ahora, lo que necesita el papá de Claudia es la colocación de un stencil expansible pero la burocracia que acusa por parte del Pami dilata esta posibilidad desde hace un mes y medio. "Me dan vueltas y vueltas. El stencil está aprobado pero la plata no aparece", señaló.

"Me habían dicho que ya estaba todo, que me quedara tranquila, pero cuando fui esta semana a la obra social me dijeron que se había vencido la orden del médico y que ahora no pueden hacer nada, por lo que tengo que empezar todo el trámite de nuevo. No entienden que no puedo esperar porque esto es urgente", enfatizó.

Al no poder ingerir comida, Claudia dijo que su papá está "muy débil" y graficó su situación actual con el peso de su cuerpo: el hombre pesaba 78 kilos y en pocos meses ya bajó 10 kilos a raíz de los inconvenientes en su salud.

La hija del afiliado reconoció que pagar de manera particular la operación resulta "imposible" para su realidad económica por lo que insiste con la búsqueda de respuestas de parte del Pami para que se materialice la intervención en el sanatorio Bernardo Houssay.

Incluso, la mujer anticipó que no descarta recurrir a una presentación de recurso de amparo para que la Justicia ordene en el corto plazo a la obra social que brinde una solución al dramático escenario que afronta la familia del hombre.