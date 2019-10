Axel Kicillof: “Se viene una etapa de reconstrucción de la provincia”

El electo gobernador bonaerense adelantó que enfocará su gestión en empleo, salud y educación pública. Por su parte María Eugenia Vidal felicitó a Kicillof y sostuvo que “acá no se termina nada”.

El electo gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof cuestionó la administración de María Eugenia Vidal al frente del territorio bonaerense y adelantó que desde el 10 de diciembre, “se viene una etapa de reconstrucción de la provincia”.

Con el 95% de las mesas escrutadas, el ex ministro de Economía se impuso con el 52.08% de los votos contra el 38.61% de la actual mandataria provincial, más de 1.240.000 votos de diferencia.

Cuestionando las políticas económicas de Mauricio Macri, “que duplicó el desempleo y la deuda externa”, evaluó que esa coyuntura “también se ha notado en la provincia”.

“Estamos ante un fracaso de un modelo neoliberal. De un fracaso en una forma de gobernar”, dijo Kicillof que acusó al gobierno de Cambiemos de “gobernar a los argentinos con el marketing y con las redes sociales”.

“La lógica de gobierno implica tener en cuenta prioridades distintas que lo que vimos en estos 4 años. Apuntalar la salud y la educación pública y devolverles los derechos que sacaron a los sectores medios, a los productores, a los sectores que menos tienen. La buena noticia es que se va a gobernar a la provincia, a devolverle la identidad y su orgullo”, remarcó.

“Se viene una etapa de reconstrucción de la provincia y después de reconstruirla a seguir creando empleo de calidad, educación y salud pública”.

Y agregó: “Así como se hizo esta campaña, vamos a tener que gobernar, recorriendo todos los rincones de la provincia, acompañando a los que sufren y lo necesitan. Hoy estamos llenos de felicidad porque cambia la lógica de gobierno a partir de ahora en la provincia y en el país”, cerró el gobernador electo.

Vidal: “Acá no se termina nada, empieza otra etapa”

Por su parte la gobernadora María Eugenia Vidal felicitó a Axel Kicillof por su elección y a pesar de la amplia derrota sufrida, con más de 13 puntos de diferencia, arengó a su militancia con un “acá no se termina nada”.

Asumiendo la derrota, Vidal adelantó que en los próximos días “espero empezar una transición democrática como corresponde y en conjunto”.

En su alocución, remarcó que “mi compromiso lo decidí hace muchos años, y ahora es el momento de demostrarlo. No elegí comprometerme con la provincia por un cargo o una elección; acá no se termina nada, empieza otra etapa”.

Acá voy seguir, al lado de cada uno de ustedes, para que juntos sigamos haciendo realidad nuestros sueños, una mejor Provincia para nuestros hijos y un mejor futuro para todos. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) October 28, 2019

“Las urnas no matan los sueños, en todo caso nos dicen que este no es nuestro momento, que tenemos que mejorar, no matan lo que creemos, lo que pensamos”, evaluó.