Pulti le apuntó a la polarización y rescató que mantienen presencia en el Concejo

El candidato de Acción Marplatense valoró que más allá de la nacionalización de la elección tendrán presencia con los ingresos Taccone y Mantero.

"Mientras más pasan los años

Me contradigo cuando pienso

El tiempo no me mueve

Yo me muevo con el tiempo"

"La vuelta al mundo" sonó una y otra vez en uno de los spots que se veía en el primer piso del Hotel República donde se esperaba el arribo de los fiscales de Acción Marplatense -presentes en todas las mesas de la ciudad- para relevar 150 mesas testigos. Recién ocho y veinte de la noche los primeros dirigentes del partido fundado hace 22 años se mostraron por el lugar con una idea que fue definitoria: la polarización en la ciudad los hizo perder parte de los votos obtenidos en las PASO.

Al igual que en sus dos gestiones como intendente y en cada una de las campañas electorales que encabezó, la sensación que cruzaba el lugar es que nada se dice, nada se confirma sino lo confirma primero Gustavo Pulti. Por eso no hubo un solo dato hasta que a las nueve y media de la noche el candidato a Intendente se presentó en el salón y entre militantes reconoció que la discusión por la elección se definía entre Guillermo Montenegro y Fernanda Raverta.

Pulti agradeció en primer lugar a toda la gente que fiscalizó y trabajó para que AM mantega su presencia en el Concejo Deliberante porque más allá de la pérdida de votos, Horacio Taccone y Paula Mantero asumirán el 10 de diciembre como los únicos concejales de la fuerza.

* * *

"Yo espero que mi boca

Nunca se calle"

Tras el agradecimiento inicial a todos los que colaboraron durante la campaña, Pulti reconoció que hay cosas por revisar, hacer y evaluar. "Estamos dispuesto a ello, siempre lo hicimos. Cuando ganamos celebramos con respeto y al perder fuímos los primeros en felicitar a los ganadores y esta noche no es distinta", dijo.

"Seguiremos aprendiendo, viendo como avanzar y seguir, porque tenemos una enorme esperanza del trabajo que Taccone y Mantero van a llevar adelante", y agregó que "Horacio como dirigente deportivo y Paula como integrante de la Universidad Nacional de Mar del Plata tienen mucho para darle a la ciudad".

Tal como hizo después de las PASO, el dolorense insistió con la falta de respuesta que obtuvo antes del cierre de alianzas cuando planteó un programa común y una gran interna entre todas las fuerzas de la oposición. "Habíamos anticipado en ese pedido lo que hoy está ocurriendo", señaló.

"Esperamos que los intereses de Mar del Plata vayan adelante, estoy seguro que va a ser así porque los vecinos se lo merecen, las mamás de nuestros hijos se lo merecen, los trabajadores necesitan que las cosas anden bien y que mejore la ciudad", agregó.

"Somos una circuntancia que puede pasar rápidamente, estamos acostumbrados a luchar, quiero dejarles un abrazo a todos y decir ¡adelante Mar del Plata!", concluyó antes de retirarse del salón saludando a varios de los seguidores que estaban en el lugar.

La representación en el Concejo

"Sentimientos encontrados". Esa fue la primera definición del futuro concejal Horacio Taccone cuando se lo consultó acerca de las sensaciones que quedaron tras los primeros resultados que llegaban de distintos barrios de Mar del Plata y Batán.

"Esperábamos una elección diferente, pero los vecinos pensaron más en lo nacional y dejaron de lado las opciones locales. Me hubiera gustado que fueran que lo tuvieran en cuenta, pero la democracia es así, hay que respetar la decisión de la gente y nosotros tendremos nuestro compromiso de trabajar mucho", agregó.

Taccone planteó que su presencia en el recinto será un desafío muy grande para poder "honrar la historia del partido que tiene 22 años de historia".

En cuanto a su labor sostuvo que el mismo se relacionará mucho con el Ejecutivo y que todos deberán ponerse la remera de Mar del Plata por arriba de la partidaria porque tienen esa obligación. "Hay que honrar el cargo, es una manera de trabajar juntos, sin poner piedras en el caminos porque no hay que hacer las cosas que no nos gustaron que nos hicieron a nosotros, de eso se trata", concluyó.

Por su parte Paula Mantero también se refirió a la importancia de que Acción Marplatense mantenga una representación en el Concejo Deliberante como una manera de trabajar "por y para los marplatenses".

"Para mí será un debut en el Concejo Deliberante y voy a poner todo mi esfuerzo para generar propuestas claras para articular con otros partidos y sacar provecho a proyectos que tengan que ver con los marplatenses y que nos permitan salir adelante", agregó.

Por último adelantó que será una buena oportunidad para tener un mayor contacto con la Universidad Nacional y sus grupos de investigación y extensión. "Hay muchos vectores que se podrían enriquecer a partir de esa colaboración", agregó.