Pulti apostó por construir una "etapa mucho mejor" con el sector turístico

Ante referentes empresariales, académicos e institucionales del sector, el candidato a intendente de Acción Marplatense presentó diferentes propuestas.

El candidato a intendente de Acción Marplatense, Gustavo Pulti, se reunió este viernes con referentes del sector turístico de Mar del Plata, ante quienes propuso poner en marcha una agenda compartida.

*”La actividad turística marplatense enfrentará un nuevo momento a partir de diciembre”, aseguró Pulti este viernes, en el inicio de lo que fue un productivo intercambio con un sector clave para el trabajo y el progreso de la ciudad.

“Vamos a establecer una agenda compartida junto a todo el empresariado y los gremios del sector” señaló, acompañado por los candidatos a concejales Horacio Taccone y Paula Mantero.



Agenda inmediata



En este sentido, Pulti aseguró que, de ser elegido por los marplatenses y bataneases, “el lunes 28 de octubre nos reunimos para atender todas las necesidades de la temporada que se avecina”

”Tenemos que asegurar un verano sin conflictos y convocante. Vamos a correr contrarreloj sin esperar al 10 de diciembre, porque el trabajo marplatense, el comercio, la hostelería, la gastronomía, los espectáculos tienen que tener una buena temporada más allá del calendario electoral”, aseguró.

Modernizar la gestión y marketing de ciudades

Asimismo, Pulti compartió con los presentes las propuestas que se compromete a hacer efectivas desde asumida la gestión. ”Resueltas las urgencias, vamos a compartir el trabajo con todos los sectores para fortalecer la actualización de las estrategias que nos permiten fortalecer un desarrollo turístico de la ciudad”, indicó.

En este sentido, aseguró: ”Vamos a modernizar y actualizar el Ente Municipal de Turismo, aprovechando la experiencia de sus recursos humanos. Vamos a garantizar el Fondo de Promoción Turística con una aplicación del 100% para la promoción de la ciudad, liberando al Ente de las tareas administrativas en materia de Unidades Turísticas Fiscales”.

A su vez, Pulti aseguró imprescindible contar con un equipo de Marketing de Ciudades.

“Establecidas las bases y condiciones en conjunto con las universidades locales y sus profesionales, vamos a llamar a concurso público nacional e internacional para que un equipo de Marketing de Ciudades trabaje junto al sector privado en una nueva etapa de proyección nacional e internacional”, indicó.

Para el candidato, y en sintonía con los presentes en la reunión, ”Mar del Plata es el destino turístico más importante de Argentina. Su naturaleza, cultura, gastronomía, trayectoria turística y la fisonomía integral de la ciudad, permiten una experiencia para el que nos visita que es valorada desde siempre. Por eso nuestra costa, la arquitectura, el arte, la gastronomía, los colores y sabores, todo, debe ser potenciado convocando a toda la argentina y al mundo a vivir una experiencia marplatense a través del Marketing de Ciudades”, aseguró.

Y agregó: “Aprendimos. Todos aprendemos día a día. Desde el proyecto marplatense tenemos que sumar valor para que tengamos más visitantes, que generan más trabajo, cada vez más”.

Centro municipales de Convenciones y Exposiciones

Según datos del Observatorio Argentino de Turismo de Reuniones en 2018, Mar del Plata pasó de tener, en 2014, 355 eventos como congresos, ferias, reuniones y encuentros deportivos, a 332 de 2018, disminuyendo de esta forma su participación del 7% al 5% del total de reuniones del país y perdiendo oportunidades que dejan en la ciudad una ganancia económica equivalente a cinco fines de semana largo.

Para mejorar la capacidad competitiva en ese sectores, Pulti propuso “identificar en consulta con el Plan Estratégico las mejores alternativas de emplazamiento para el Centro de Convenciones y Exposiciones. A partir de ahí, y en una agenda compartida con el sector privado, vamos a licitar la construcción del Centro Municipal de Convenciones y Exposiciones Mar del Plata XXI a través del sistema de concesión de obra pública”*, indicó.

Eventos todos los meses

Asimismo, Pulti destacó la necesidad de retomar una agenda de eventos nacionales e internacionales. En este sentido, señaló: ”La final de la Copa Davis, el Rally Dakar, el Mundial de Trasplantados o el de Voley, la Cumbre Iberoamericana de Cultura, el Maratón Marplatense y el Festival Internacional de Cine, todos eventos que hemos logrado alcanzar, nos están señalando que Mar del Plata puede y debe proponerse un evento nacional e internacional por cada mes del año”, indicó. También agregó que alcanzar esos hitos ”es una gestión compartida con el sector privado, poniéndonos de acuerdo con la Argentina y el mundo”



Beneficios fiscales

Pulti señaló que, “además de reducir tasas y derechos para todo 2020, tal como se hará con el comercio y la industria; y simplificar todos los trámites de habilitación, vamos a apoyar la necesidad del sector en lo relativo al cambio de la legislación nacional y provincial para que se asimilen a los beneficios fiscales de la industria”.



Alcoholemias



Hacia el final de la reunión, Pulti también estableció su compromiso respecto la adecuación de las normativas vinculadas a los controles de alcoholemia.

”Vamos a equiparar la normativa local a la provincial, saliendo del régimen de alcoholemia cero y retomar la admisibilidad del 0,5 que prevé la ley provincial”, indicó el candidato a intendente.

En este sentido, aseguró que “el decreto local de Cero admisión forma parte de una sobreactuación que contradice legislaciones provinciales, sin fundamentos científicos constituyéndose en una limitación que no mejora la prevención pero que tiene impacto en el trabajo turístico. 0,5 está admitido por la legislación provincial porque no es peligroso. El peligro está en los excesos, en la falta de control y de prevención”.

Y concluyó: “Mar del Plata va a adoptar el mismo criterio que la legislación provincial, que no tiene objeciones científicas”.