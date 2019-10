Arroyo: “No tengo dudas de que Macri va a ganar”

A contramano de la postura crítica que mantenía hacia el gobierno nacional, el intendente de Mar del Plata se mostró confiado en que Mauricio Macri revertirá el resultado de las Paso.

Pese a que hace apenas una semana el intendente Carlos Arroyo había asegurado que la política económica del gobierno nacional “había fracasado”, este martes el jefe comunal se mostró confiado en que Mauricio Macri podrá revertir el próximo 27 de octubre los resultados electorales de la Paso del 11 de agosto. “No tengo dudas de que Macri va a ganar”, definió ante la consulta de 0223 Radio.

Fue durante una recorrida en el frente de obras de repavimetación que lleva adelante en inmediaciones de las calles Hernandarias y González Chávez, a pocos metros de donde funciona la escuela Jesús Obrero. En ese marco, el intendente destacó los numerosos frentes de trabajo que el municipio tiene en marcha y, de paso, aunque sin nombrar a ninguno en particular, respondió a los cuestionamientos de los distintos candidatos a sucederlo en el gobierno a partir del 10 de diciembre.

“Hay lugar en los que no había luz, gas ni nada, porque había un enorme problema estructural. Los candidatos no saben nada”, dijo frente a las críticas que recibió por los inconvenientes que surgieron en Peatonal San Martín y San Luis, en donde se renovó la capa asfáltica pero luego debieron removerla porque presentaba fisuras.

Por último reconoció que aún no confirmó su asistencia al debate de candidatos que se realizará el viernes a las 15 en el aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. “Tengo que ver qué actividades hay para ese día. Además, tienen que entender que no me tomé vacaciones en cuatro años y sigo gestionando”, se defendió.