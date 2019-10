"Las protestas marcan un punto de inflexión en el país"

El economista Pedro Paez Pérez habló con 0223 Radio de la crisis en Ecuador y denunció que las medidas de Lenin Moreno responden a "una privatización encubierta".

El economista y docente universitario, Pedro Paez Pérez, conversó con 0223 Radio de la critica situación que se vive en Ecuador luego de las medidas de ajuste, el Estado de Excepción y el toque de queda anunciados por el presidente Lenin Moreno que provocó una brutal represión de las fuerzas de seguridad que dejó como saldo 8 muertos y 500 detenidos.

El académico explicó que "desde antes del acuerdo con el FMI, una coalición bastante monolítica integrada por empresarios, la Embajada de Estados Unidos y líderes de la derecha como Guillermo Lasso y Jaime Nebot que permitieron la construcción de una base para que el presidente traicione a su electorado y asuma como propio el programa económico de los vencidos en las elecciones de 2017".

En ese marco, Paez Perez señaló que "como parte de ese alineamiento vergonzoso a nivel internacional, Moreno le entregó las Islas Galápagos a EEUU para instalar bases militares, retiró el apoyo a Julian Assange y abandonó Unasur y Alba". "Está claro que Lenin gobierna a favor de los ricos y las tras-nacionales y en contra de los sectores populares", agregó.

También, el ex funcionario de Rafael Correa sostuvo que "había un proceso de desendeudamiento respecto de los 30 años previos pero la crisis internacional, la caída de los precios el petróleo y el terremoto de 2016 sumado al boicot de la banca nacional hizo que el gobiernos se endeude pero eso no significa que haya habido necesidad de acudir al Fondo Monetario Internacional". "No hay niveles críticos para tener una deuda de mas del 10 por ciento del PBI. Moreno se endeudó en dos años más que los 10 años de Correa", enfatizó.

A su vez, resaltó que "se está revirtiendo un proceso tímido de transformación del régimen de acumulación, esos diez años en los que se intentó transformar los 30 años de neoliberalismo anterior".

Sobre la medida que inició las protestas, Paez Perez opinó que "es un engaño que estén liberando los precios del petróleo para ordenar las cuentas fiscales, hay un proceso encubierto de privatización".

También, criticó la "insensibilidad del gobierno" y se refirió a "una nueva generación de jóvenes que nunca estuvieron en movilizaciones y son presa fácil para la represión". "Hay un tremendo cerco informativo con el que proyectaron con éxito la idea del vandalismo orquestado por Correa y Maduro, es una patraña, ya que, muchos de los que se movilizan son anticorreistas", enfatizó.

En esa línea, alertó por "la construcción de una polarización maniquea que enfrenta a sectores populares contra sectores populares" y adelantó que "uno de los horizontes posibles es que el propio sector de la oligarquía busque un cambio de presidente para que nada cambie".

Por último, Pedro Paez Perez destacó la magnitud de las movilizaciones y aseguró que "la contundencia y la indignación expresadas en las protestas marcan un punto de inflexión en el país".