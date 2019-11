"El Exorcista" regresa a la pantalla grande

El icónico filme de terror de los '70 contará con dos funciones especiales en el Festival de Cine, y además se proyectará un documental para conocer más acerca del trabajo detrás de la obra.

El cine es una experiencia distinta, y la oportunidad de ver o volver a encontrarse con clásicos en la gran pantalla es un evento único en su clase. Este será el caso de "El Exorcista", una de las películas de terror más reconocidas y aclamadas. La proyección llegará de la mano del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, como parte de la sección "Generación VHS".

La trama se centra en la posesión diabólica de una niña llamada Regan MacNeil, y el exorcismo que realizan para liberarla del demonio. El filme está dirigido por William Friedkin y estrenó en Estados Unidos en 1973. Además, el guión fue creado por William Peter Blatty, y se basó en un libro homónimo escrito por él mismo. El destacado elenco está encabezado por Linda Blair, Ellen Burstyn, Max Von Sydow, Jason Miller, entre otros.

"El exorcista" recibió críticas positivas por parte del público y los especialistas, e incluso obtuvo 10 nominaciones a los Premios Óscar en 1974, incluyendo la prestigiosa categoría de Mejor Película. Finalmente, se llevó dos estatuillas doradas por Mejor Sonido y Mejor Guión Adaptado.

La aterradora pelìcula llegará al Festival con un corte especial del director. Las funciones serán en el Ambassador el 14 y el 18 de noviembre, a la medianoche y a las 21 hs. respectivamente. Las entradas para la primera pueden comprarse de forma online en miboleteria.com.ar, mientras que el acceso a la segunda será gratuito.

Además, proyectarán "Leap of Faith: William Friedkin on The Exorcist", un documental de este año que fue dirigido por Alexandre O. Philippe. Se trata de un recorrido por los secretos del rodaje y el extenso proceso para llegar a la creación de un fenómeno cinematográfico. Las funciones serán en el Ambassador el 14 y el 18 de de noviembre, a las 19 y a las 20 hs. respectivamente.

Sin dudas, es una programación imperdible para los fanáticos del género, y para que nuevos espectadores puedan descubrir el miedo desde la mirada de Friedkin.