Festival de Cine, día 4: "I Was at Home, But" y otras opciones imprescindibles

El cuarto día de este prestigioso encuentro cinéfilo incluye propuestas argentinas, películas de la sección internacional y la infaltable "Hora Cero". El 12 de noviembre comienza con opciones de diversos géneros y países para organizar un día frente a las pantallas con el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Incluye "Las buenas intenciones", la primera película de la argentina Ana García Blaya, y "El cuidado de los otros", dirigida y protagonizada por el argentino Mariano González. También habrá propuestas que provienen de Alemania, Brasil, Reino Unido y Japón. Las buenas intenciones Es la ópera prima de la argentina Ana García Blaya, y el reparto está conformado por Javier Drolas, Sebastián Arzeno, Amanda Minujín, Carmela Minujín, Ezequiel Fontenla, Juan Minujín, Jazmín Stuart. La trama cuenta con un aspecto autobiográfico, y narra algunos meses en una familia de los ‘90 compuesta por tres hijos, un padre y una madre separados y un padrastro. Incorpora películas familiares originales y recreadas. Las funciones del martes serán a las 10:20 y a las 22:20 en la sala 1 del Cinema, en Los Gallegos Shopping.

El cuidado de los otros Esta propuesta argentina forma parte de la Competencia Internacional y está dirigida por Mariano González, quien además la protagoniza junto a Sofía Gala Castiglione y Jeremías Antún. La historia comienza cuando Luisa se distrae de las acciones de novio Miguel durante su turno como niñera. Este suceso desencadena una emergencia médica con Felipe, el niño al que estaba cuidando, generando un sentimiento de culpa insuperable en la joven. Mientras intenta decidir si proteger a su novio o no, tratará de descubrir qué sucedió y acercarse a la familia nuevamente. El martes se realizarán dos funciones, a las 12 y a las 22 en el Auditorium. La fiesta silenciosa Esta película de Argentina y Brasil está dirigida por Diego Fried, y cuenta con un elenco conformado por Jazmín Stuart, Gerardo Romano, Lautaro Bettoni, Esteban Bigliardi y Gastón Cocchiarale. La trama sigue a una pareja que, un día antes de su boda, deciden visitar al padre de la novia para ultimar los últimos detalles de la ceremonia. La joven, quien parece estar algo inquieta, decide cruzar a la casa de sus vecinos para asistir a una fiesta. Sin embargo, un suceso desatará el caos y la violencia en niveles inesperados, provocando un final impredecible en medio de la noche. La proyección del martes será a las 20:30 en la sala 2 del Cinema, en el Shopping Los Gallegos. I Was at Home, But Esta película de Competencia Internacional está dirigida por la alemana Angela Schanelec, y protagonizada por Maren Eggert, Jakob Lassalle, Clara Möller, Franz Rogowski y Dane Komljen. La trama comienza con la desaparición de un niño de trece años, sus actitudes extrañas y el misterio de lo que sucedió mientras estaba lejos de su familia. En una semana podría haber atravesado varias situaciones, y el espectador es partícipe de esta intriga. La sinopsis del festival describe la primera escena como nueve minutos en los que "las palabras no existen: animales en plena caza y el abrazo de reencuentro entre una madre y su hijo son imágenes demasiado potentes como para sumarles el color de una voz". Las funciones del martes serán a las 9 y a las 19 en el Auditorium. First Love Este filme de Japón y Reino Unido está dirigido por Takashi Miike, con un reparto conformado por Becky, Sakurako Konishi, Masataka Kubota, Jun Murakami y Nao Ohmori. El protagonista es Leo, un joven boxeador que atraviesa una mala racha y se enamora de Mónica, quien forma parte de un contexto complejo relacionado con el tráfico de drogas. La trama gira en torno a un escenario conformado por bandas enfrentadas, violencia, persecuciones, drogas y jóvenes enamorados. Una combinación que promete emoción, odio, amor y acción en más de una hora y media de duración. La única función del martes será a las 23:59 en la sala 1 del Ambassador, durante la famosa "Hora Cero" del festival.