Remiseros confían en que el aumento tarfario estará antes del 10 de diciembre

El presidente de Remicoop, Guillermo Messina, confió que el Concejo podría tratar el aumento la semana que viene. También, reconoció que "no se pueden tener expectativas de cara a la temporada".

Taxis y remises continúan con el reclamo para que el Ejecutivo municipal implemente el aumento de tarifa que surge del estudio de costos y establece un incremento del 43 por ciento con una ficha de 5 pesos y una bajada de bandera de 75 pesos.

En ese marco, el presidente de Remicoop Guillermo Messina habló con 0223 Radio y dijo que "nosotros esperamos que se apruebe la semana que viene antes de la nueva composicion del Concejo Deliberante poque lo venimos tratando en la Comisión de Transporte que ya avaló la aprobación en el marco del estudio de costos". "Mas o menos ya estaría resuelto el tema del aumento y por es estamos a la espera de la sesión".

Messina sostuvo que "no tenemos regulación como el taxi pero acomapañamos el pedido de ellos porque consideramos que es razonable a la inflación que estamos viviendo y desde diciembre del año pasado que no tuvimos ningún tipo de ajuste en la tarifa"."El compromiso es que se reúnan la semana que viene porque es un tema que ya se resolvió en la Comisión", contó.

Respecto a la metodología, el titular de Remicoop aclaró que "no tenemos problemas que sea en dos tramos pero es algo que tiene que definir el municipio".

Por otro lado, a proposito del impacto que tendrá el incremento tarifario, Messina manifestó que "todos los aumentos afectan, los empleados recibieron 30/40 por ciento de aumento en muchos convenios laborales y la tarifa es la misma, es el sueldo de la personas que está arriba del auto". "No somos un artìculo de primera necesidad, nunca lo fuimos, pero el aumento de combustible repercute en las cubiertas y otros derivados del petróleo como el aceite y neumáticos", enfatizó.

Por último, Guillermo Messina se refirió a las expectativas para la temporada y reconoció que "es complicado porque están ligado a que la gente que viene va a cuidar el mango". "No podemos pretender salvarnos en esta temporada porque no tendremos el consumo de otras épocas". "El turismo no es gasolero, todos somos gasoleros producto de un 55 por ciento de aumento en los supermercados y la incertidumbre de no saber cuanto valen las cosas", finalizó.